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Avatar Atakan'ın Survivor Ücret İtirafından Meryem Uzerli'nin Dizisine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

Avatar Atakan'ın Survivor Ücret İtirafından Meryem Uzerli'nin Dizisine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

survivor MasterChef Türkiye Sandık Kokusu
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
17.08.2024 - 17:15

17 Ağustos Cumartesi günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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MasterChef Türkiye'nin son bölümüne Zeynep, Ümmühan ve Beyza'nın kavgası damga vurdu. Beyza, takım kaptanı Zeynep'i savunmasına rağmen Zeynep'ten tamamen ters bir etki görürken, ayrıca olaya Ümmühan'ın da dahil olmasıyla Beyza'nın sabrı resmen taştı.

MasterChef Türkiye'nin son bölümüne Zeynep, Ümmühan ve Beyza'nın kavgası damga vurdu. Beyza, takım kaptanı Zeynep'i savunmasına rağmen Zeynep'ten tamamen ters bir etki görürken, ayrıca olaya Ümmühan'ın da dahil olmasıyla Beyza'nın sabrı resmen taştı.

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Arka Sokaklar, 19. sezonuyla yeni sezonda ekranlara dönmeye hazırlanırken, Kısmetse Olur yarışmacılarından birinin yeni sezonda kadroya dahil olduğu iddia edildi.

Arka Sokaklar, 19. sezonuyla yeni sezonda ekranlara dönmeye hazırlanırken, Kısmetse Olur yarışmacılarından birinin yeni sezonda kadroya dahil olduğu iddia edildi.

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Kendi Düşen Ağlamaz dizisiyle geçtiğimiz yaz ekranda fırtınalar estiren Enes Koçak televizyonun en aranan isimlerinden olurken, sevilen oyuncu yeni sezonun iddialı dizisinde başrol oldu.

Kendi Düşen Ağlamaz dizisiyle geçtiğimiz yaz ekranda fırtınalar estiren Enes Koçak televizyonun en aranan isimlerinden olurken, sevilen oyuncu yeni sezonun iddialı dizisinde başrol oldu.

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Hülya Avşar'ın YouTube kanalına konuk olan Survivor yarışmacılarından Avatar Atakan, Survivor'da Acun Ilıcalı'nın yarışmacılara verdiği parayı açıkladı.

Hülya Avşar'ın YouTube kanalına konuk olan Survivor yarışmacılarından Avatar Atakan, Survivor'da Acun Ilıcalı'nın yarışmacılara verdiği parayı açıkladı.

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Muhteşem Yüzyıl'daki Hürrem Sultan karakteriyle hepimizin beğenisini kazanan Meryem Uzerli, tam 8 yıldır televizyondan uzak kalırken, NOW'ın yeni sezon için iddialı dizisiyle imza aşamasında.

Muhteşem Yüzyıl'daki Hürrem Sultan karakteriyle hepimizin beğenisini kazanan Meryem Uzerli, tam 8 yıldır televizyondan uzak kalırken, NOW'ın yeni sezon için iddialı dizisiyle imza aşamasında.

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MasterChef'in eski yarışmacılarından Yasin Obuz, sosyal medya hesabında MasterChef'in en konuşan ve fena yarışmacısını seçmek için anket düzenledi.

MasterChef'in eski yarışmacılarından Yasin Obuz, sosyal medya hesabında MasterChef'in en konuşan ve fena yarışmacısını seçmek için anket düzenledi.

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Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu 2. sezonuyla yakında ekranlara dönmeye hazırlanırken, Birsen Altuntaş'tan yeni sezon yayın tarihi geldi.

Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu 2. sezonuyla yakında ekranlara dönmeye hazırlanırken, Birsen Altuntaş'tan yeni sezon yayın tarihi geldi.

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