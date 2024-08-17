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Yasin Obuz, MasterChef Yarışmacıları Arasında Anket Düzenledi!

Yasin Obuz, MasterChef Yarışmacıları Arasında Anket Düzenledi!

MasterChef Türkiye
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
17.08.2024 - 15:08

MasterChef'in eski yarışmacılarından Yasin Obuz, sosyal medya hesabında MasterChef'in en konuşan ve fena yarışmacısını seçmek için anket düzenledi.

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Televizyonun en sevilen yarışma programlarından MasterChef Türkiye 7. sezonuyla ekrana döndü.

Televizyonun en sevilen yarışma programlarından MasterChef Türkiye 7. sezonuyla ekrana döndü.

Yeni sezon yarışmacıları daha ilk haftalardan kaotik yönlerini öne çıkarırlarken, eski MasterChef yarışmacısı Yasin bu konuda sessiz kalamadı.

Yeni sezon yarışmacıları daha ilk haftalardan kaotik yönlerini öne çıkarırlarken, eski MasterChef yarışmacısı Yasin bu konuda sessiz kalamadı.

Yarışmacılardan Deniz'i "Junior Dilara" olarak isimlendiren Yasin, MasterChef yarışmacıları arasında bir anket yapma kararı aldı.

Yarışmacılardan Deniz'i "Junior Dilara" olarak isimlendiren Yasin, MasterChef yarışmacıları arasında bir anket yapma kararı aldı.

Dilara, Eda ve Deniz arasında geçen bir anket açan ve "En çok konuşan ve en fena hangisi?" sorusuyla anketi paylaştı.

Dilara, Eda ve Deniz arasında geçen bir anket açan ve "En çok konuşan ve en fena hangisi?" sorusuyla anketi paylaştı.

Söz konusu anketin kazananı ise %69'la Deniz oldu.

Söz konusu anketin kazananı ise %69'la Deniz oldu.

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