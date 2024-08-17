Avatar Atakan, Survivor'da Acun Ilıcalı'nın Verdiği Parayı Açıkladı!

'Güzel para veriyor. Buradaki tabii ki platformun değeri de çok önemli hani sonuçta Survivor'ın bize kattığı oradaki yarışmacılara kattığı çok büyük şeyler var. Yani bunu tabii ki kullananlar var kullanamayanlar var doğru bir şekilde devam ettirenler var ettiremeyen var.'