Görüş Bildir
Haberler
TV
Avatar Atakan, Survivor'da Acun Ilıcalı'nın Verdiği Parayı Açıkladı!

Avatar Atakan, Survivor'da Acun Ilıcalı'nın Verdiği Parayı Açıkladı!

Acun Ilıcalı survivor Hülya Avşar
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
17.08.2024 - 13:42

Hülya Avşar'ın YouTube kanalına konuk olan Survivor yarışmacılarından Avatar Atakan, Survivor'da Acun Ilıcalı'nın yarışmacılara verdiği parayı açıkladı.

KAYNAK: Bir Hülya Avşar Sohbeti/ YouTube

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

YouTube kanalında "Bir Hülya Avşar Sohbeti" programını sunan Hülya Avşar'ın son konuğu Survivor'ın gedikli yarışmacılarından Avatar Atakan oldu.

YouTube kanalında "Bir Hülya Avşar Sohbeti" programını sunan Hülya Avşar'ın son konuğu Survivor'ın gedikli yarışmacılarından Avatar Atakan oldu.

Hem yarışma hem özel hayatı hakkında cesur açıklamalarda bulunan Avatar Atakan, Hülya Avşar'ın sorduğu bir soruyla şaşkına döndü.

Hem yarışma hem özel hayatı hakkında cesur açıklamalarda bulunan Avatar Atakan, Hülya Avşar'ın sorduğu bir soruyla şaşkına döndü.

"Çok para mı veriyor Acun size ne yapıyor?" sorusunu soran Avşar, hepimizin merak ettiği para konusuna parmak basarken, Avatar Atakan buna son derece net cevap verdi.

"Çok para mı veriyor Acun size ne yapıyor?" sorusunu soran Avşar, hepimizin merak ettiği para konusuna parmak basarken, Avatar Atakan buna son derece net cevap verdi.

Acun Ilıcalı için "Güzel para veriyor" diyen Atakan, sözlerine şöyle devam etti:

Acun Ilıcalı için "Güzel para veriyor" diyen Atakan, sözlerine şöyle devam etti:

'Güzel para veriyor. Buradaki tabii ki platformun değeri de çok önemli hani sonuçta Survivor'ın bize kattığı oradaki yarışmacılara kattığı çok büyük şeyler var. Yani bunu tabii ki kullananlar var kullanamayanlar var doğru bir şekilde devam ettirenler var ettiremeyen var.'

Avatar Atakan'ın bu sözleri sonra Avşar, "Yani sana ne kazandırıyor reklam teklifi mi geldi yoksa hani paranın dışında iyi veriyormuşsun Acun seneye bizi de atlama... Acun ama her şeyin en iyisini yapar." ifadelerini kullandı.

Avatar Atakan'ın bu sözleri sonra Avşar, "Yani sana ne kazandırıyor reklam teklifi mi geldi yoksa hani paranın dışında iyi veriyormuşsun Acun seneye bizi de atlama... Acun ama her şeyin en iyisini yapar." ifadelerini kullandı.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın