Avatar Atakan, Survivor'da Acun Ilıcalı'nın Verdiği Parayı Açıkladı!
Avatar Atakan, Survivor'da Acun Ilıcalı'nın Verdiği Parayı Açıkladı!
Hülya Avşar'ın YouTube kanalına konuk olan Survivor yarışmacılarından Avatar Atakan, Survivor'da Acun Ilıcalı'nın yarışmacılara verdiği parayı açıkladı.
KAYNAK: Bir Hülya Avşar Sohbeti/ YouTube
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YouTube kanalında "Bir Hülya Avşar Sohbeti" programını sunan Hülya Avşar'ın son konuğu Survivor'ın gedikli yarışmacılarından Avatar Atakan oldu.
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Hem yarışma hem özel hayatı hakkında cesur açıklamalarda bulunan Avatar Atakan, Hülya Avşar'ın sorduğu bir soruyla şaşkına döndü.
"Çok para mı veriyor Acun size ne yapıyor?" sorusunu soran Avşar, hepimizin merak ettiği para konusuna parmak basarken, Avatar Atakan buna son derece net cevap verdi.
Acun Ilıcalı için "Güzel para veriyor" diyen Atakan, sözlerine şöyle devam etti:
Avatar Atakan'ın bu sözleri sonra Avşar, "Yani sana ne kazandırıyor reklam teklifi mi geldi yoksa hani paranın dışında iyi veriyormuşsun Acun seneye bizi de atlama... Acun ama her şeyin en iyisini yapar." ifadelerini kullandı.
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