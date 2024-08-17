Meryem Uzerli, 8 Yıl Sonra NOW'ın İddialı Dizisiyle Dönüyor!
Meryem Uzerli, 8 Yıl Sonra NOW'ın İddialı Dizisiyle Dönüyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/m...
Muhteşem Yüzyıl'daki Hürrem Sultan karakteriyle hepimizin beğenisini kazanan Meryem Uzerli, tam 8 yıldır televizyondan uzak kalırken, NOW'ın yeni sezon için iddialı dizisiyle imza aşamasında.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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2011-2013 yılları arasında televizyonun en iddialı yapımlarından Muhteşem Yüzyıl'la izlediğimiz Meryem Uzerli'yi unutabilene aşk olsun.
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Canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle tam bir ikon olan Uzerli televizyonda son olarak 2016 yılında görünürken, ekrana ne zaman döneceği merak konusu olmuştu.
Birsen Altuntaş, Meryem Uzerli hakkında beklenen haberi sonunda verdi.
Altuntaş'ın haberine göre başarılı aktris, NOW yeni sezon için hazırladığı "Harika Çılgınlar" dizisinden teklif aldı ve şu an imza aşamasında.
Eğer Uzerli'yle anlaşma sağlanırsa, Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem'i oynayan Meryem Uzerli ve Vahide Perçin aynı dizide rol alacak.
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