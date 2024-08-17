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Meryem Uzerli, 8 Yıl Sonra NOW'ın İddialı Dizisiyle Dönüyor!

Meryem Uzerli, 8 Yıl Sonra NOW'ın İddialı Dizisiyle Dönüyor!

Meryem Uzerli yerli dizi Now TV
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
17.08.2024 - 14:16

Muhteşem Yüzyıl'daki Hürrem Sultan karakteriyle hepimizin beğenisini kazanan Meryem Uzerli, tam 8 yıldır televizyondan uzak kalırken, NOW'ın yeni sezon için iddialı dizisiyle imza aşamasında.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/m...
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2011-2013 yılları arasında televizyonun en iddialı yapımlarından Muhteşem Yüzyıl'la izlediğimiz Meryem Uzerli'yi unutabilene aşk olsun.

2011-2013 yılları arasında televizyonun en iddialı yapımlarından Muhteşem Yüzyıl'la izlediğimiz Meryem Uzerli'yi unutabilene aşk olsun.

Canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle tam bir ikon olan Uzerli televizyonda son olarak 2016 yılında görünürken, ekrana ne zaman döneceği merak konusu olmuştu.

Canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle tam bir ikon olan Uzerli televizyonda son olarak 2016 yılında görünürken, ekrana ne zaman döneceği merak konusu olmuştu.

Birsen Altuntaş, Meryem Uzerli hakkında beklenen haberi sonunda verdi.

Birsen Altuntaş, Meryem Uzerli hakkında beklenen haberi sonunda verdi.

Altuntaş'ın haberine göre başarılı aktris, NOW yeni sezon için hazırladığı "Harika Çılgınlar" dizisinden teklif aldı ve şu an imza aşamasında.

Altuntaş'ın haberine göre başarılı aktris, NOW yeni sezon için hazırladığı "Harika Çılgınlar" dizisinden teklif aldı ve şu an imza aşamasında.

Eğer Uzerli'yle anlaşma sağlanırsa, Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem'i oynayan Meryem Uzerli ve Vahide Perçin aynı dizide rol alacak.

Eğer Uzerli'yle anlaşma sağlanırsa, Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem'i oynayan Meryem Uzerli ve Vahide Perçin aynı dizide rol alacak.

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