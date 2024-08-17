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Enes Koçak, Yeni Sezon'un İddialı Dizisinde Başrol Oldu!

Enes Koçak, Yeni Sezon'un İddialı Dizisinde Başrol Oldu!

yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
17.08.2024 - 12:54

Kendi Düşen Ağlamaz dizisiyle geçtiğimiz yaz ekranda fırtınalar estiren Enes Koçak televizyonun en aranan isimlerinden olurken, sevilen oyuncu yeni sezonun iddialı dizisinde başrol oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/e...
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Kendi Düşen Ağlamaz, geçtiğimiz yaz sezonuna damga vurmuş ve yeni yayın döneminde ekranda olmayı başaran sayılı iş arasında yer almıştı.

Kendi Düşen Ağlamaz, geçtiğimiz yaz sezonuna damga vurmuş ve yeni yayın döneminde ekranda olmayı başaran sayılı iş arasında yer almıştı.

Serkan karakterine hayat veren Enes Koçak'ın yıldızının parlamasını sağlayan dizi iki başrolü de en talep gören isimler arasına çıkarırken, Enes Koçak'tan yeni sezon hamlesi geldi.

Serkan karakterine hayat veren Enes Koçak'ın yıldızının parlamasını sağlayan dizi iki başrolü de en talep gören isimler arasına çıkarırken, Enes Koçak'tan yeni sezon hamlesi geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre genç yetenek Enes Koçak, yeni sezon için Star TV'nin iddialı dizisiyle el sıkıştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre genç yetenek Enes Koçak, yeni sezon için Star TV'nin iddialı dizisiyle el sıkıştı.

OGM Pictures'ın Star TV için çektiği "Yoksulluk" dizisinde başrol olan Koçak, Yusuf karakterine hayat vermeye hazırlanırken, dizideki partneri de çok konuşulacak bir isim oldu.

OGM Pictures'ın Star TV için çektiği "Yoksulluk" dizisinde başrol olan Koçak, Yusuf karakterine hayat vermeye hazırlanırken, dizideki partneri de çok konuşulacak bir isim oldu.

Koçak'ın partneri, sevilen oyuncu Hazal Subaşı oldu.

Koçak'ın partneri, sevilen oyuncu Hazal Subaşı oldu.

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