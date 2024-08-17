Enes Koçak, Yeni Sezon'un İddialı Dizisinde Başrol Oldu!
Enes Koçak, Yeni Sezon'un İddialı Dizisinde Başrol Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/e...
Kendi Düşen Ağlamaz dizisiyle geçtiğimiz yaz ekranda fırtınalar estiren Enes Koçak televizyonun en aranan isimlerinden olurken, sevilen oyuncu yeni sezonun iddialı dizisinde başrol oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kendi Düşen Ağlamaz, geçtiğimiz yaz sezonuna damga vurmuş ve yeni yayın döneminde ekranda olmayı başaran sayılı iş arasında yer almıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Serkan karakterine hayat veren Enes Koçak'ın yıldızının parlamasını sağlayan dizi iki başrolü de en talep gören isimler arasına çıkarırken, Enes Koçak'tan yeni sezon hamlesi geldi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre genç yetenek Enes Koçak, yeni sezon için Star TV'nin iddialı dizisiyle el sıkıştı.
OGM Pictures'ın Star TV için çektiği "Yoksulluk" dizisinde başrol olan Koçak, Yusuf karakterine hayat vermeye hazırlanırken, dizideki partneri de çok konuşulacak bir isim oldu.
Koçak'ın partneri, sevilen oyuncu Hazal Subaşı oldu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın