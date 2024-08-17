Sandık Kokusu'nun 2. Sezon Yayın Tarihi Belli Oldu!
Sandık Kokusu'nun 2. Sezon Yayın Tarihi Belli Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu 2. sezonuyla yakında ekranlara dönmeye hazırlanırken, Birsen Altuntaş'tan yeni sezon yayın tarihi geldi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Tam sezon ortasında yayınlanmasına rağmen Show TV'nin en sevilen dizilerinden olan Sandık Kokusu, enfes hikâyesiyle 2. sezon onayı almıştı.
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Kadrosunda ciddi değişikliklere gidilen dizide Özge Özpirinçci'nin partneri Metin Akdülger yerine Engin Öztürk gelirken, hikâyenin ne yönde ilerleyeceği de merak konusu olmuştu.
Geçtiğimiz günlerde 2. sezon için sete çıkan dizinin Eylül ayında yayınlanması beklenirken, Birsen Altuntaş beklenen haberi verdi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Sandık Kokusu, 2. sezonuyla 18 Eylül Çarşamba günü geri dönüyor.
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