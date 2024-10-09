Atakan Işıktutan'dan Ailesine Duygusal Sürpriz: Yıllar Önce Vefat Eden Dedesinin Kokusunu Buldu

Eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan, 25 yıl önce vefat eden dedesinin kokusuna benzeyen parfümü bularak ailesine duygu dolu bir sürpriz yaptı.
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Duygusal anları adım adım kameraya kaydeden Atakan, dedesinin her zaman parmakla gösterilen bir insan olduğunu ve kendisinin de onun gibi biri olmayı istediğini, onu örnek aldığını dile getirdi.
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Dedesinin kokusunu üzerine sıkan Işıktutan, sarıldığı aile büyüklerine o anları adeta yeniden yaşattı. Işıktutan ve ailesinin bu anları, izleyenlerin içini ısıtacak türden...
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