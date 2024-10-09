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Atakan Işıktutan'dan Ailesine Duygusal Sürpriz: Yıllar Önce Vefat Eden Dedesinin Kokusunu Buldu

Atakan Işıktutan'dan Ailesine Duygusal Sürpriz: Yıllar Önce Vefat Eden Dedesinin Kokusunu Buldu

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
09.10.2024 - 19:06

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Eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan, 25 yıl önce vefat eden dedesinin kokusuna benzeyen parfümü bularak ailesine duygu dolu bir sürpriz yaptı.

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Duygusal anları adım adım kameraya kaydeden Atakan, dedesinin her zaman parmakla gösterilen bir insan olduğunu ve kendisinin de onun gibi biri olmayı istediğini, onu örnek aldığını dile getirdi.

Duygusal anları adım adım kameraya kaydeden Atakan, dedesinin her zaman parmakla gösterilen bir insan olduğunu ve kendisinin de onun gibi biri olmayı istediğini, onu örnek aldığını dile getirdi.

Dedesinin kokusunu üzerine sıkan Işıktutan, sarıldığı aile büyüklerine o anları adeta yeniden yaşattı. Işıktutan ve ailesinin bu anları, izleyenlerin içini ısıtacak türden...

Dedesinin kokusunu üzerine sıkan Işıktutan, sarıldığı aile büyüklerine o anları adeta yeniden yaşattı. Işıktutan ve ailesinin bu anları, izleyenlerin içini ısıtacak türden...

İşte o anlar👇📽️

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