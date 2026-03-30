article/comments
article/share
Haberler
Gündem
ASKİ, Ankara Barajlarındaki Son Durumu Açıkladı: Doluluk Oranı Kritik Seviyede

Hakan Karakoca
30.03.2026 - 22:03

Ankara’da barajlardaki doluluk oranları kritik seviyelerde kalmayı sürdürüyor. ASKİ’nin 29 Mart 2026 verilerine göre, barajların toplam doluluk oranı yüzde 30,59, kullanılabilir aktif su oranı ise yüzde 22,51 olarak kaydedildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ASKİ, doluluk oranını kritik seviyelerde olarak açıkladı.

Ankara, baraj doluluk oranlarının kritik seviyelere düşmesiyle su kaynakları açısından alarm veriyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (ASKİ) verilerine göre, başkenti besleyen barajlardaki toplam su miktarı ve doluluk oranı düşük seviyelerde seyretmeyi sürdürüyor.

ASKİ’nin 29 Mart 2026 tarihli verilerine göre barajların toplam doluluk oranı yaklaşık %30,59, kullanılabilir aktif su oranı ise %22,51 seviyesinde ölçüldü. Barajlar arasında en yüksek doluluk oranı %100 ile Kesikköprü ve Kargalı Barajlarında kaydedilirken, en düşük oran %5,20 ile Türkeşrefli Barajında görüldü.

ASKİ'nin baraj baraj açıkladığı liste şu şekilde:

• Akyar Barajı: %53,68

• Çamlıdere Barajı: %23,23

• Çubuk 2 Barajı: %50,01

• Eğrekkaya Barajı: %58,49

• Kargalı Barajı: %100

• Kavşakkaya Barajı: %41,54

• Kesikköprü Barajı: %100

• Kurtboğazı Barajı: %29,14

• Peçenek Barajı: %21,74

• Türkeşrefli Barajı: %5,20

• Uludere Barajı: %36,44

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın