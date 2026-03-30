ASKİ, Ankara Barajlarındaki Son Durumu Açıkladı: Doluluk Oranı Kritik Seviyede

Ankara, baraj doluluk oranlarının kritik seviyelere düşmesiyle su kaynakları açısından alarm veriyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (ASKİ) verilerine göre, başkenti besleyen barajlardaki toplam su miktarı ve doluluk oranı düşük seviyelerde seyretmeyi sürdürüyor.

ASKİ’nin 29 Mart 2026 tarihli verilerine göre barajların toplam doluluk oranı yaklaşık %30,59, kullanılabilir aktif su oranı ise %22,51 seviyesinde ölçüldü. Barajlar arasında en yüksek doluluk oranı %100 ile Kesikköprü ve Kargalı Barajlarında kaydedilirken, en düşük oran %5,20 ile Türkeşrefli Barajında görüldü.