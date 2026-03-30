TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na İkinci Ayar Aykut Kocaman'dan: "Karakter" Krizi Büyüyor

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.03.2026 - 21:29

A Milli Erkek Futbol Takımı’nın Romanya’yı 1-0 mağlup ederek 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda finale yükselmesinin ardından, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nun açıklamaları dikkat çekti. Hacıosmanoğlu, 'Son maç, temkinli olmak lazım. Tarihin en karakterli ve kaliteli kadrosu. Hocayı tebrik ederim. Gidip üçüncü olduk, bir bakarsın kupanın sapından tutup geri dönüyoruz” ifadelerini kullanmıştı. 

Bu sözleri daha önce bir TFF toplantısında da dile getiren Hacıosmanoğlu tepki çekmişti. Benzer tepkiler bu kez eski milli oyunculardan geldi. 

Daha önce Recep Çetin'in tepki gösterdiği Hacıosmanoğlu'na bir tepki de Aykut Kocaman'dan geldi.

Recep Çetin, bu açıklamalara ilk tepki gösteren isim oldu.

Beşiktaş'ın efsane isimlerinden olan Recep Çetin, milli formayı da defalarca giymiş ve Türk futbolunda kendine önemli bir yer edinmişti. Çetin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“İbrahim Hacıosmanoğlu’nun bugünkü Milli Takımımız için ‘tarihin en karakterli kadrosu’ söylemini ikinci kez tekrar etmesi üzerine bunları yazma gereği duyuyorum. Ben Recep Çetin. Yıllarca Ay-Yıldızlı formaya elimden geldiğince emek verdim. Sahada kötü oynadığım günler elbette olmuştur ama ülkem için kötü mücadele ettiğim, geri adım attığım tek bir saniye bile olmamıştır.

Benim gözümde o formayı tek bir kere bile giymiş herkes eşsiz bir değerdir. Feyyaz, Aykut, Rüştü, Oğuz, Bülent, Arda, Tuncay, Tümer, Nihat, Tayfur, Tugay, Mehmet… Bu bayrağa hizmet eden herkes karakterlidir. ‘En karakterli kim’ kıyaslamalarını tarihten kimse yapmadı, siz de artık bir kenara bırakın.”

İkinci tepki ise Aykut Kocaman'dan geldi.

Hacıosmanoğlu'nun her fırsatta dillendirdiği 'en karakterli milli takım' sözlerine Aykut Kocaman, 'Bu Milli Takım grubu çok özel. Saha içi ve saha dışı duruşlarıyla özeller ama bütün futbol tarihi ile eşleştirmek de doğru olmadı.

Beni de bu takım gururlandırıyor ama futbol tarihi bu takımdan oluşmuyor. TFF Başkanı'nın daha dikkatli olmasında fayda var.' ifadesiyle tepki gösterdi.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
