article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
TFF Başkanı Yine ‘Tarihin En Karakterli Takımı’ Dedi, Recep Çetin’den Tepki Geldi

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.03.2026 - 07:50

A Milli Futbol Takımının, Romanya’yı 1-0 yenerek Dünya Kupası yolunda dev bir adım attığı karşılaşma sonrasında Federasyon Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun açıklamaları büyük tepki çekti. Başkan’ın maç sonrası açıklamasında “Tarihin en karakterli ve kaliteli kadrosu. Hocayı tebrik ederim” sözlerine Beşiktaş’ın ve milli takımın efsane oyuncularından Recep Çetin sert sözlerle tepki verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, daha önce tartışma yaratan ‘Tarihin en karakterli milli takımı’ sözlerini Romanya maçı sonrası bir kez daha yineledi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde ağırladığı Romanya'yı 1-0 mağlup etti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, galibiyete ilişkin olarak, 'Son maç, temkinli olmak lazım. Tarihin en karakterli ve kaliteli kadrosu. Hocayı tebrik ederim. Gidip üçüncü olduk, bir bakarsın kupanın sapından tutup geri dönüyoruz' dedi.

Hacıosmanoğlu’nun ‘En karakterli’ sözlerine milli takımın eski yıldızlarından Recep Çetin’den tepki geldi.

Başkan’ın sözlerine 'En karakterli kim' kıyaslamalarını tarihten kimse yapmadı, siz de artık bir kenara bırakın” diyen Recep Çetin şunları söyledi: 

“İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bugünkü Milli Takımımız için 'tarihin en karakterli kadrosu' söylemini ikinci kez tekrar etmesi üzerine bunları yazma gereği duyuyorum.

Ben Recep Çetin. Yıllarca Ay-Yıldızlı formaya elimden geldiğince emek verdim. Sahada kötü oynadığım günler elbette olmuştur ama ülkem için kötü mücadele ettiğim, geri adım attığım tek bir saniye bile olmamıştır. Benim gözümde o formayı tek bir kere bile giymiş herkes eşsiz bir değerdir.

Feyyaz, Aykut, Rüştü, Oğuz, Bülent, Arda, Tuncay, Tümer, Nihat, Tayfur, Tugay, Mehmet... Bu bayrağa hizmet eden herkes karakterlidir. 'En karakterli kim' kıyaslamalarını tarihten kimse yapmadı, siz de artık bir kenara bırakın.”

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
21
3
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın