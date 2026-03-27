TFF Başkanı Yine ‘Tarihin En Karakterli Takımı’ Dedi, Recep Çetin’den Tepki Geldi

Başkan’ın sözlerine 'En karakterli kim' kıyaslamalarını tarihten kimse yapmadı, siz de artık bir kenara bırakın” diyen Recep Çetin şunları söyledi:

“İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bugünkü Milli Takımımız için 'tarihin en karakterli kadrosu' söylemini ikinci kez tekrar etmesi üzerine bunları yazma gereği duyuyorum.

Ben Recep Çetin. Yıllarca Ay-Yıldızlı formaya elimden geldiğince emek verdim. Sahada kötü oynadığım günler elbette olmuştur ama ülkem için kötü mücadele ettiğim, geri adım attığım tek bir saniye bile olmamıştır. Benim gözümde o formayı tek bir kere bile giymiş herkes eşsiz bir değerdir.

Feyyaz, Aykut, Rüştü, Oğuz, Bülent, Arda, Tuncay, Tümer, Nihat, Tayfur, Tugay, Mehmet... Bu bayrağa hizmet eden herkes karakterlidir. 'En karakterli kim' kıyaslamalarını tarihten kimse yapmadı, siz de artık bir kenara bırakın.”