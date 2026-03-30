Trafikte Ceza Yememek İçin Bu Listeyi Kontrol Edin: Aracınızda Neler Bulunması Gerekiyor?

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.03.2026 - 20:49

Karayolları Trafik Kanunu’nda araçlarda zorunlu olarak bulundurulması gereken ekipmanlar tek tek sıralandı. Bu ekipmanların araçta bulunmaması durumunda sürücüler cezai yaptırımla karşılaşabilir.

Karayolları Trafik Kanunu’na göre araçlarda bulundurulması zorunlu ekipmanlar netleştirildi. Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan araçlarda kriko, bijon anahtarı, dış aydınlatma için yedek ampul, pense, tornavida, seyyar lamba veya el feneri, kış şartları için patinaj zinciri, yangın söndürme tüpü ve çekme halatının bulunması gerekiyor. Bu ekipmanları eksik olan sürücüler 1.246 lira para cezasıyla karşılaşabilir.

NTV’nin haberine göre, Karayolları Trafik Kanunu’nda yer alan 1 sayılı cetvelde, araçlarda bulundurulması gereken teçhizatlar ve nitelikleri detaylı şekilde düzenleniyor. Buna göre otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan araçlarda kriko, bijon anahtarı, dış aydınlatma için yedek ampul, pense, tornavida, seyyar lamba veya el feneri, kış şartları için patinaj zinciri, yangın söndürme tüpü ve çekme halatının bulunması zorunlu tutuluyor.

2026 yılı trafik idari para cezalarına göre 31/1-a maddesi kapsamında, yönetmelikte belirtilen gereçleri araçta bulundurmayan, kullanmayan veya kullanıma hazır halde tutmayan sürücülere 1.246 lira ceza uygulanıyor. Erken ödeme durumunda %25 indirimle ceza 934,5 liraya düşerken, sürücüye 10 ceza puanı da ekleniyor. Araç sürücüsü aynı zamanda araç sahibi değilse, tescil plakasına da aynı tutarda ceza düzenlenebiliyor. Araçta gerekli ekipmanların eksikliği halinde trafik ekipleri ceza kesebildiği gibi, bazı durumlarda uyarı ile de işlem yapılabiliyor. Bu nedenle araçlarda zorunlu teçhizatların eksiksiz bulundurulması önem taşıyor.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
