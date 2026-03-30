Trafikte Ceza Yememek İçin Bu Listeyi Kontrol Edin: Aracınızda Neler Bulunması Gerekiyor?

2026 yılı trafik idari para cezalarına göre 31/1-a maddesi kapsamında, yönetmelikte belirtilen gereçleri araçta bulundurmayan, kullanmayan veya kullanıma hazır halde tutmayan sürücülere 1.246 lira ceza uygulanıyor. Erken ödeme durumunda %25 indirimle ceza 934,5 liraya düşerken, sürücüye 10 ceza puanı da ekleniyor. Araç sürücüsü aynı zamanda araç sahibi değilse, tescil plakasına da aynı tutarda ceza düzenlenebiliyor. Araçta gerekli ekipmanların eksikliği halinde trafik ekipleri ceza kesebildiği gibi, bazı durumlarda uyarı ile de işlem yapılabiliyor. Bu nedenle araçlarda zorunlu teçhizatların eksiksiz bulundurulması önem taşıyor.