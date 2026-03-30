article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım Tutuklandı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.03.2026 - 20:20

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Uşak Belediyesi’ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın da bulunduğu 9 kişi, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Hakimlik ayrıca 4 kişi hakkında adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

17 kişi gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın da aralarında bulunduğu 13 kişinin, firmalardan rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındığını açıkladı. Soruşturma kapsamında daha sonra 4 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 17’ye yükseldi.

9 kişi tutuklandı.

Bugün adliyeye sevk edilen 13 kişi hakkında “rüşvet”, “irtikap” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından tutuklama talep edildi. Özkan Yalım’a ayrıca “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, diğer belediye personeline ise “örgüt üyeliği” suçlaması yöneltildi. Yalım’ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheliden 9’u tutuklanırken, 4 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
5
2
2
1
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın