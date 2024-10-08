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Arazi Tartışmasında Soyunup, Kadınlara Saldırdı! "Kolay Gelsin' Deyip Soyunmaya Başladı"

Arazi Tartışmasında Soyunup, Kadınlara Saldırdı! "Kolay Gelsin' Deyip Soyunmaya Başladı"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.10.2024 - 14:44

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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde tarla nedeniyle aralarında husumet bulunan adam ve kadın sözlü tartışma yaşadı. Kadınların bahçede zeytin topladığını gören adam, üzerindeki kıyafetleri çıkararak kadınların üzerine yürüdü. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. 

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İddiaya göre, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde miras kalan tarla nedeniyle iki aile arasında husumet oluştu.

İddiaya göre, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde miras kalan tarla nedeniyle iki aile arasında husumet oluştu.

Kendisine ait olduğunu iddia ettiği bahçede kadınların zeytin topladığını gören şahıs, kıyafetlerini çıkararak kadınların üzerine yürüdü.

Kendisine ait olduğunu iddia ettiği bahçede kadınların zeytin topladığını gören şahıs, kıyafetlerini çıkararak kadınların üzerine yürüdü.

Tarafların tartışma görüntüsü cep telefonu kamerası tarafından kaydedilirken, olay karşısında şaşıran kadınlardan biri, "Biz zeytin topluyorduk. İnsan gibi geldi 'kolay gelsin' dedi. Sonra birden soyunmaya başladı. 'Çıkın gidin buradan' dedi. 'Gitmem bu ağaçları ben diktim' dedim. Burayı zorbalıkla almak istedi." dedi.

Tarafların tartışma görüntüsü cep telefonu kamerası tarafından kaydedilirken, olay karşısında şaşıran kadınlardan biri, "Biz zeytin topluyorduk. İnsan gibi geldi 'kolay gelsin' dedi. Sonra birden soyunmaya başladı. 'Çıkın gidin buradan' dedi. 'Gitmem bu ağaçları ben diktim' dedim. Burayı zorbalıkla almak istedi." dedi.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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