Arazi Tartışmasında Soyunup, Kadınlara Saldırdı! "Kolay Gelsin' Deyip Soyunmaya Başladı"

Bahçelievler'de Annesine El Kaldıran Genç, Babası ve Amcası Tarafından Sokak Ortasında Dövüldü

Valorant Bağımlısı Karısı Yüzünden Tatilde İnternet Kafeye Sürüklenen Adam O Anlarla Güldürdü

Manzara Videosu Çekerken Sevgilisi Tarafından Trollendi: "Sevgilimin Süt Mısırcı Olası Gelmiştir"

Galatasaray'ı 19 Sayı Geriden Gelerek Mağlup Eden Türk Telekom'da Erdem Can Koridoru İnletti!

Öğrencilerin Eylemi Polis Engeli ile Karşılaştı: Bir Öğrenci Gözyaşları İçinde İsyan Etti