Polisten Kaçan Motosikletlinin Film Sahnelerini Aratmayan Kaçışı Kamerada: Kamyonetin Arkasına Gizlendi

Motosikletli trafik polisinden kaçan bir motosiklet sürücüsü, kaldırım kenarında gördüğü kamyonetin arkasına gizlenerek polisi atlattı. Motosiklet sürücüsünün o anları bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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Motosikletli polisten kaçan motosiklet sürücüsünün yol kenarında duran bir pikabın arkasına geçerek gizlendiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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Şüpheli şahsın saklandığını fark etmeyen motosikletli polis sokağın başına doğru ilerlerken, şahıs bulunduğu bölgeden yürüyerek kaçtı.
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