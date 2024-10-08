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Polisten Kaçan Motosikletlinin Film Sahnelerini Aratmayan Kaçışı Kamerada: Kamyonetin Arkasına Gizlendi

Polisten Kaçan Motosikletlinin Film Sahnelerini Aratmayan Kaçışı Kamerada: Kamyonetin Arkasına Gizlendi

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.10.2024 - 13:53

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Motosikletli trafik polisinden kaçan bir motosiklet sürücüsü, kaldırım kenarında gördüğü kamyonetin arkasına gizlenerek polisi atlattı. Motosiklet sürücüsünün o anları bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. 

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Motosikletli polisten kaçan motosiklet sürücüsünün yol kenarında duran bir pikabın arkasına geçerek gizlendiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosikletli polisten kaçan motosiklet sürücüsünün yol kenarında duran bir pikabın arkasına geçerek gizlendiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Şüpheli şahsın saklandığını fark etmeyen motosikletli polis sokağın başına doğru ilerlerken, şahıs bulunduğu bölgeden yürüyerek kaçtı.

Şüpheli şahsın saklandığını fark etmeyen motosikletli polis sokağın başına doğru ilerlerken, şahıs bulunduğu bölgeden yürüyerek kaçtı.

İşte o görüntüler 🎥 👇

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