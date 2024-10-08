Polisten Kaçan Motosikletlinin Film Sahnelerini Aratmayan Kaçışı Kamerada: Kamyonetin Arkasına Gizlendi

Bahçelievler'de Annesine El Kaldıran Genç, Babası ve Amcası Tarafından Sokak Ortasında Dövüldü

Hande Yener'den Genç Kızlara Duygulandıran Destek: "Kimse Sizden Değerli Değil, Ben Her Zaman Yanınızdayım"