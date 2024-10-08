Atatürk Heykeline Balyozla Saldırdı, Vatandaşın Tepkisiyle Karşılaştı! Sandalye ve Sopalarla İndirdiler

Balıkesir Ayvalık'ta Atatürk heykelinin üstüne balyozla çıkarak zarar vermeye çalışan bir şahıs, çevredeki vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Sandalye ve sopalarla vurularak bulunduğu yerden indirilen şahsın görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde elindeki balyozla Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeline zarar vermek isteyen bir şahıs, çevredeki vatandaşların tepkisiyle karşılaştı.
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Sopa, sandalye ve küreklerle vurulan şahıs, bir süre sonra bulunduğu yerde dengesini kaybederek vatandaşların arasına atladı.
Vatandaşların arasına atlayan şahıs, çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. 🎥 👇
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Olayla ilgili Ayvalık Belediyesi tarafından vatandaşların telefonuna gönderilen mesajda "Cumhuriyet’imizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e olan bağlılığımızın nişanesi ve Ayvalık’ımızın simgesi olan Atatürk Anıtı’na zarar vermek amacıyla alçakça bir eylem gerçekleştirilmiştir. Atatürk Anıtı, Ayvalık halkının büyük kurtarıcısına karşı beslediği minnet duygusunun abidesidir ve hiçbir Ayvalıklı bu hain eylem karşısında tepkisiz kalmayacağını bugün orada tüm hain ve meczuplara göstermiştir." ifadelerine yer verildi.
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