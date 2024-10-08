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Atatürk Heykeline Balyozla Saldırdı, Vatandaşın Tepkisiyle Karşılaştı! Sandalye ve Sopalarla İndirdiler

Atatürk Heykeline Balyozla Saldırdı, Vatandaşın Tepkisiyle Karşılaştı! Sandalye ve Sopalarla İndirdiler

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.10.2024 - 12:18

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Balıkesir Ayvalık'ta Atatürk heykelinin üstüne balyozla çıkarak zarar vermeye çalışan bir şahıs, çevredeki vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Sandalye ve sopalarla vurularak bulunduğu yerden indirilen şahsın görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı. 

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde elindeki balyozla Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeline zarar vermek isteyen bir şahıs, çevredeki vatandaşların tepkisiyle karşılaştı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde elindeki balyozla Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeline zarar vermek isteyen bir şahıs, çevredeki vatandaşların tepkisiyle karşılaştı.

Sopa, sandalye ve küreklerle vurulan şahıs, bir süre sonra bulunduğu yerde dengesini kaybederek vatandaşların arasına atladı.

Sopa, sandalye ve küreklerle vurulan şahıs, bir süre sonra bulunduğu yerde dengesini kaybederek vatandaşların arasına atladı.

O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. İşte görüntüler; 🎥 👇

Vatandaşların arasına atlayan şahıs, çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. 🎥 👇

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Olayla ilgili Ayvalık Belediyesi tarafından vatandaşların telefonuna gönderilen mesajda "Cumhuriyet’imizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e olan bağlılığımızın nişanesi ve Ayvalık’ımızın simgesi olan Atatürk Anıtı’na zarar vermek amacıyla alçakça bir eylem gerçekleştirilmiştir. Atatürk Anıtı, Ayvalık halkının büyük kurtarıcısına karşı beslediği minnet duygusunun abidesidir ve hiçbir Ayvalıklı bu hain eylem karşısında tepkisiz kalmayacağını bugün orada tüm hain ve meczuplara göstermiştir." ifadelerine yer verildi.

Olayla ilgili Ayvalık Belediyesi tarafından vatandaşların telefonuna gönderilen mesajda "Cumhuriyet’imizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e olan bağlılığımızın nişanesi ve Ayvalık’ımızın simgesi olan Atatürk Anıtı’na zarar vermek amacıyla alçakça bir eylem gerçekleştirilmiştir. Atatürk Anıtı, Ayvalık halkının büyük kurtarıcısına karşı beslediği minnet duygusunun abidesidir ve hiçbir Ayvalıklı bu hain eylem karşısında tepkisiz kalmayacağını bugün orada tüm hain ve meczuplara göstermiştir." ifadelerine yer verildi.
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