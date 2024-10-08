Vize Sayfasını Delen Memurun Hatası Yüzünden Amerika Uçuşu Yalan Olan Kadın

Genç kadın ailesiyle birlikte aylar öncesinden planladığı Amerika seyahatine son dakika bir hata yüzünden katılamadı. Instagram'da @pelinkursat kullanıcı adıyla paylaştığı video ile başına gelen talihsiz olayı anlatan Pelin Kürşat, pasaportunu yenilemek için gittiği süreçte memurun yaptığı hataların kendisini nasıl mağdur ettiğini dile getirdi.