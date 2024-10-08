Vize Sayfasını Delen Memurun Hatası Yüzünden Amerika Uçuşu Yalan Olan Kadın
Vize Sayfasını Delen Memurun Hatası Yüzünden Amerika Uçuşu Yalan Olan Kadın
Genç kadın ailesiyle birlikte aylar öncesinden planladığı Amerika seyahatine son dakika bir hata yüzünden katılamadı. Instagram'da @pelinkursat kullanıcı adıyla paylaştığı video ile başına gelen talihsiz olayı anlatan Pelin Kürşat, pasaportunu yenilemek için gittiği süreçte memurun yaptığı hataların kendisini nasıl mağdur ettiğini dile getirdi.
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Eski pasaportunun geçersiz sayılması üzerine yenileme işlemi gerçekleştiren Kürşat, memurun yanlışlıkla pasaportunun iç sayfalarını deldiğini ve vize sayfasına da zarar verdiğini belirtti.
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Durumunu Amerikan polisine ileten genç kadının karşılaştığı yanıt ise hayal kırıklığı yarattı: “Vize sayfasında delik olan kişiyi biz ülkeye almayız, boşuna uçağa binmesinler.”
Kürşat, bu talihsiz olayla birlikte uzun zamandır beklediği seyahatten mahrum kaldığı için büyük bir üzüntü yaşadığını ifade etti.
Yaşadığı bu beklenmedik sorunla birlikte, seyahat hayalleri suya düşen başına gelen olayı çektiği video ile sosyal medya hesabından paylaştı. İşte o video:
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