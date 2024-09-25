Araba Sürmeyi Öğrenirken Şarampole Uçtu: "Özür Dilerim Baba Tam Dönemedim"

Babasının araba sürmeyi öğrettiği genç kadın, oldukça dar olan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu. Kaza sonrası sinirlenen babasının görüntülerini paylaşan genç kadın, 'Özür dilerim baba, tam dönemedim.' notunu düştü.
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Kızına araba sürmeyi öğretmek için zorlu bir parkur seçen babanın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
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Arka koltuktaki yolcu tarafından kaydedilen görüntülerde babasının 'sola dön' isteğini yerine getiren sürücünün, şarampole uçtuğu anlar yer aldı. Olay sonrası babanın sinirlendiği görülürken, "Özür dilerim baba, tam dönemedim." dedi.
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