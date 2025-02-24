Annesinin El Kremini Diş Macunu Zanneden Genç, Bir Ay Boyunca Dişlerini Nasıl Fırçaladığını İtiraf Etti

Bir TikTok kullanıcısının paylaştığı video, izleyenleri şaşkına çevirdi. Bir genç, annesinin el kremini bir ay boyunca diş macunu zannederek kullandığını itiraf etti. O anlar @beydadurmuss isimli TikTok kullanıcısı tarafından paylaşıldı.
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Kremden bolca sıkıp dişlerini fırçaladığını söyleyen genç, hem izleyenleri hem de ailesini şaşkına çevirdi.
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Gerçek ortaya çıktığında ise adeta şok geçiren genç, sonunda el kremini amacına uygun şekilde kullandı. Tadından nasıl anlamadığı ise merak konusu oldu.
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