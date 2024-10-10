Amerika'da 0 Km Aldığı Aracı Tanıtan Kadın Hayatı Sorgulattı: "30 Bin Dolara Mustang Aldım"

Amerika'da 30 bin dolara aldığı Ford Mustang modeli aracı tanıtan genç kadın, Türkiye'de yaşayanlara hayatı sorgulattı. Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları benzer fiyatlara çok daha düşük model araçların 2. ellerini alabildiğini söyleyerek sitem etti.
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ABD'nin Dallas eyaletinde bir Ford bayiine giden genç kadın, 2024 model Mustang aracı 2 bin 500 dolarlık indirimle birlikte 30 bin liraya aldığını söyledi.
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Önceki modellerin tasarımını beğenmediğini ancak yeni çıkan modelle birlikte aracın daha modern bir görünüme kavuştuğunu söyleyen genç kadın mutluluğunu dile getirdi.
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