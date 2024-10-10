Amerika'da 0 Km Aldığı Aracı Tanıtan Kadın Hayatı Sorgulattı: "30 Bin Dolara Mustang Aldım"

Amerika'da 30 bin dolara aldığı Ford Mustang modeli aracı tanıtan genç kadın, Türkiye'de yaşayanlara hayatı sorgulattı. Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları benzer fiyatlara çok daha düşük model araçların 2. ellerini alabildiğini söyleyerek sitem etti.