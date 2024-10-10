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Amerika'da 0 Km Aldığı Aracı Tanıtan Kadın Hayatı Sorgulattı: "30 Bin Dolara Mustang Aldım"

Amerika'da 0 Km Aldığı Aracı Tanıtan Kadın Hayatı Sorgulattı: "30 Bin Dolara Mustang Aldım"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.10.2024 - 10:51

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Amerika'da 30 bin dolara aldığı Ford Mustang modeli aracı tanıtan genç kadın, Türkiye'de yaşayanlara hayatı sorgulattı. Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları benzer fiyatlara çok daha düşük model araçların 2. ellerini alabildiğini söyleyerek sitem etti.

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ABD'nin Dallas eyaletinde bir Ford bayiine giden genç kadın, 2024 model Mustang aracı 2 bin 500 dolarlık indirimle birlikte 30 bin liraya aldığını söyledi.

ABD'nin Dallas eyaletinde bir Ford bayiine giden genç kadın, 2024 model Mustang aracı 2 bin 500 dolarlık indirimle birlikte 30 bin liraya aldığını söyledi.

Önceki modellerin tasarımını beğenmediğini ancak yeni çıkan modelle birlikte aracın daha modern bir görünüme kavuştuğunu söyleyen genç kadın mutluluğunu dile getirdi.

Önceki modellerin tasarımını beğenmediğini ancak yeni çıkan modelle birlikte aracın daha modern bir görünüme kavuştuğunu söyleyen genç kadın mutluluğunu dile getirdi.

Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları, benzer bir para miktarıyla Türkiye'de çok daha düşük segment araçlar alındığını hatırlatarak duruma sitem etti.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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