Altında Sandalye Olmadan Havada Oturan Kadın Yoldan Geçenlerin Beyinlerini Yaktı

Komedi içerikleri üreten @juliette_electrique adlı TikTok kullanıcısı kadın, son paylaşımıyla kafaları karıştırdı. Gelin detaylara birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Birçok illüzyonistte görmüş olabileceğiniz havada oturma hareketini parkta yapan kadın yürüyüş yapanlardan büyük ilgi gördü.
Çünkü ilk bakışta kimse nasıl yaptığını anlayamıyor ve şaşırıyordu.
Aslında incelendiği takdirde de düzenek öylesine profesyonel kurulmuştu ki, yine anlaşılacak bir detay görünmüyordu.
Bu sebeple her geçen kadına bakıyor, kimileri kayda alıyor, kimileri de şaşkınlığını yanındakiyle paylaşıyordu.
Peki ya siz görmüş olsaydınız nasıl yaptığını anlar mıydınız? İşte o anlar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Gelen yorumlar ise bu şekildeydi. 👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda