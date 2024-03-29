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Altında Sandalye Olmadan Havada Oturan Kadın Yoldan Geçenlerin Beyinlerini Yaktı

Altında Sandalye Olmadan Havada Oturan Kadın Yoldan Geçenlerin Beyinlerini Yaktı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
29.03.2024 - 15:58

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Komedi içerikleri üreten @juliette_electrique adlı TikTok kullanıcısı kadın, son paylaşımıyla kafaları karıştırdı. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Birçok illüzyonistte görmüş olabileceğiniz havada oturma hareketini parkta yapan kadın yürüyüş yapanlardan büyük ilgi gördü.

Birçok illüzyonistte görmüş olabileceğiniz havada oturma hareketini parkta yapan kadın yürüyüş yapanlardan büyük ilgi gördü.

Çünkü ilk bakışta kimse nasıl yaptığını anlayamıyor ve şaşırıyordu.

Çünkü ilk bakışta kimse nasıl yaptığını anlayamıyor ve şaşırıyordu.

Aslında incelendiği takdirde de düzenek öylesine profesyonel kurulmuştu ki, yine anlaşılacak bir detay görünmüyordu.

Aslında incelendiği takdirde de düzenek öylesine profesyonel kurulmuştu ki, yine anlaşılacak bir detay görünmüyordu.

Bu sebeple her geçen kadına bakıyor, kimileri kayda alıyor, kimileri de şaşkınlığını yanındakiyle paylaşıyordu.

Bu sebeple her geçen kadına bakıyor, kimileri kayda alıyor, kimileri de şaşkınlığını yanındakiyle paylaşıyordu.

Peki ya siz görmüş olsaydınız nasıl yaptığını anlar mıydınız? İşte o anlar 👇

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Gelen yorumlar ise bu şekildeydi. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekildeydi. 👇

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