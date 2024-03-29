İlk Defa Doğum Günü Kutlanan Adamın O Anlarda Yaşadığı Paha Biçilemez Mutluluk

@selcanksa adlı TikTok kullanıcısı genç kadın babasının doğum gününe ait bir video paylaşımıyla herkesi derinden etkiledi. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Genç kadın paylaşımı yaparken “İlk defa doğum gününü kutladığımız babamın şaşkınlığına ve sevincine bakın.” notunu düşmüştü.
Babası gerekli görmediği ve sevmediğini söylediği için bunca yıldır doğum günü kutlanmamıştı.
Ama ailesi bu yıl buna bir son vermek isteyerek evin babasına bir sürpriz hazırlamıştı.
Pastayı görünce “Kim doğdu” diyen babanın, kızının paylaşıma not düştüğü gibi sevinci ve şaşkınlığı yüzünden okunuyordu.
İşte o anlar 👇
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Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu.👇
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