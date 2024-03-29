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İlk Defa Doğum Günü Kutlanan Adamın O Anlarda Yaşadığı Paha Biçilemez Mutluluk

İlk Defa Doğum Günü Kutlanan Adamın O Anlarda Yaşadığı Paha Biçilemez Mutluluk

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
29.03.2024 - 15:34

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@selcanksa adlı TikTok kullanıcısı genç kadın babasının doğum gününe ait bir video paylaşımıyla herkesi derinden etkiledi. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Genç kadın paylaşımı yaparken “İlk defa doğum gününü kutladığımız babamın şaşkınlığına ve sevincine bakın.” notunu düşmüştü.

Genç kadın paylaşımı yaparken “İlk defa doğum gününü kutladığımız babamın şaşkınlığına ve sevincine bakın.” notunu düşmüştü.

Babası gerekli görmediği ve sevmediğini söylediği için bunca yıldır doğum günü kutlanmamıştı.

Babası gerekli görmediği ve sevmediğini söylediği için bunca yıldır doğum günü kutlanmamıştı.

Ama ailesi bu yıl buna bir son vermek isteyerek evin babasına bir sürpriz hazırlamıştı.

Ama ailesi bu yıl buna bir son vermek isteyerek evin babasına bir sürpriz hazırlamıştı.

Pastayı görünce “Kim doğdu” diyen babanın, kızının paylaşıma not düştüğü gibi sevinci ve şaşkınlığı yüzünden okunuyordu.

Pastayı görünce “Kim doğdu” diyen babanın, kızının paylaşıma not düştüğü gibi sevinci ve şaşkınlığı yüzünden okunuyordu.

İşte o anlar 👇

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Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu.👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu.👇

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