Öğretmenler Öğrencileri Gibi Giyinerek Okula Gelince Ortaya Çıkan Keyifli Anlara Beğeniler Yağdı

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Anlaşmalı bir etkinlik olduğu için tüm öğretmenler eşofman takımı giyerek gelmişti.
Görülen o ki, öğrenciler rahatına düşkün kombinler yapıyordu.
Ve hemen hepsinde salaş bir hava hakimdi. Tabii bunları anlamamızı sağlayan öğretmenlerin usta oyunculuğu da takdire şayandı.
Bu keyifli etkinliği izleyenler de öğretmenlerin enerjisini övmeden edemedi.
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Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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