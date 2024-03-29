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Öğretmenler Öğrencileri Gibi Giyinerek Okula Gelince Ortaya Çıkan Keyifli Anlara Beğeniler Yağdı

Öğretmenler Öğrencileri Gibi Giyinerek Okula Gelince Ortaya Çıkan Keyifli Anlara Beğeniler Yağdı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
29.03.2024 - 12:56

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Kanada’da bir okulda öğretmenler bir günlüğüne öğrencileri gibi giyindi. Okulun o anları ise çok keyifli görünüyordu. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Anlaşmalı bir etkinlik olduğu için tüm öğretmenler eşofman takımı giyerek gelmişti.

Anlaşmalı bir etkinlik olduğu için tüm öğretmenler eşofman takımı giyerek gelmişti.

Görülen o ki, öğrenciler rahatına düşkün kombinler yapıyordu.

Görülen o ki, öğrenciler rahatına düşkün kombinler yapıyordu.

Ve hemen hepsinde salaş bir hava hakimdi. Tabii bunları anlamamızı sağlayan öğretmenlerin usta oyunculuğu da takdire şayandı.

Ve hemen hepsinde salaş bir hava hakimdi. Tabii bunları anlamamızı sağlayan öğretmenlerin usta oyunculuğu da takdire şayandı.

Bu keyifli etkinliği izleyenler de öğretmenlerin enerjisini övmeden edemedi.

Bu keyifli etkinliği izleyenler de öğretmenlerin enerjisini övmeden edemedi.

İşte detaylar 👇

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Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

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