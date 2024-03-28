Neden Annesi Gibi Genç Yaşta Evlenemeyeceğini Sorgulayarak Annesinin Sabrını Sınayan Genç

@bigboyadventures adlı TikTok hesabından içerikler üreten Deniz adlı genç adam, Türk annesiyle evliliğe dair yaptığı bir sohbetiyle viral olmuş durumda. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Sohbete anne ile babasının evlendiği yaşları sorarak başlayan genç adam, annesinin 17 babasının ise 20 yaşında olduğu cevabını almıştı.
Derdi ise kendisinin annesinin evlendiği yaştan büyük olmasına rağmen söz konusu evlilik olunca annesinin onun evliliğine neden izin vermediğiydi.
Annesinin kendi ülkesinden uzakta evlenmeyi ve ailesini arkasında bırakmayı göze almış olmasını kendi üzerinden örneklendirince ise annesi için olaylar sinir bozucu olmaya başladı.
Çünkü annesi kendi evliliği için ne sebep sunarsa sunsun Deniz kabul etmiyordu. Annesi ise onu tek çocuk olduğu için böyle bi kararında her şekilde engelleyeceğini ifade ediyordu.
İkilinin bu tatlı-gergin sohbeti ise kısa sürede çokça etkileşim aldı ve izleyiciler bir yandan gülerken bir yandan da Deniz’in annesine hak verdiklerine dair yorumlar yaptı.
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Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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