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Elektrikler Gitmesine Rağmen Telefonlarının Işıklarını Açarak Tam Gaz Oyuna Devam Eden Okey Sevdalıları

Elektrikler Gitmesine Rağmen Telefonlarının Işıklarını Açarak Tam Gaz Oyuna Devam Eden Okey Sevdalıları

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
26.03.2024 - 21:19

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@mryaksu adlı TikTok hesabından paylaştığı bir videoyla kısa sürede çokça etkileşim alan genç kadın, paylaşımıyla hayatın bazı gerçeklerine değindi desek yeridir. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Değindiği gerçek ne diye soracak olursanız okey oynamanın kimilerinde nasıl bir bağımlılık seviyesinde olduğuydu.

Değindiği gerçek ne diye soracak olursanız okey oynamanın kimilerinde nasıl bir bağımlılık seviyesinde olduğuydu.

Özellikle halihazırda Ramazan ayındayken iftardan sonra sahuru bekleyene kadar okey oynamanın tadı bir başka oluyor.

Özellikle halihazırda Ramazan ayındayken iftardan sonra sahuru bekleyene kadar okey oynamanın tadı bir başka oluyor.

İşte tam da böyle bir akşamda mekanın elektrikleri kesilse de misafirler keyiflerinden ödün vermeden oyuna devam etti.

İşte tam da böyle bir akşamda mekanın elektrikleri kesilse de misafirler keyiflerinden ödün vermeden oyuna devam etti.

Ve herkes telefonlarının ışıklarından yardım aldı. Böylelikle onlar için bolca taş çalındığı unutulmaz bir ortam yaşandı.

Ve herkes telefonlarının ışıklarından yardım aldı. Böylelikle onlar için bolca taş çalındığı unutulmaz bir ortam yaşandı.

İşte o anlar 👇

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Ve gelen yorumlar. 👇

Ve gelen yorumlar. 👇

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