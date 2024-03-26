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Instagram’ı Yeni Kullanmaya Başlayan Kız Arkadaşına Instagram Dili ve Edebiyatını Öğreten Koca Yürekli Dostu

Instagram’ı Yeni Kullanmaya Başlayan Kız Arkadaşına Instagram Dili ve Edebiyatını Öğreten Koca Yürekli Dostu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
26.03.2024 - 20:41

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Sosyal mecraların en popülerlerinden Instagram, kimilerinin hayatında uzun zamandır yer almaktayken kimileri daha yeni yeni tanışabiliyor. Bir genç kadın da Instagram’ı henüz yeni kullanmaya başlayan arkadaşına bildiklerini aktardığı videosuyla TikTok’ta gündem olmuş durumda. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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19 yaşında olan genç kadın Instagram ile yeni tanışmış ve kafasını karıştıran sorular için de çareyi arkadaşına danışmakta bulmuştu.

19 yaşında olan genç kadın Instagram ile yeni tanışmış ve kafasını karıştıran sorular için de çareyi arkadaşına danışmakta bulmuştu.

Arkadaşına tüm sabrıyla “Instagram dili ve edebiyatı”nı öğreten genç kadın, hikaye ve gönderi beğenmenin farklarını anlatırken arkadaşı ikisinin farklı beğenilere sahip olduğunu o an öğrenmişti.

Arkadaşına tüm sabrıyla “Instagram dili ve edebiyatı”nı öğreten genç kadın, hikaye ve gönderi beğenmenin farklarını anlatırken arkadaşı ikisinin farklı beğenilere sahip olduğunu o an öğrenmişti.

Ve kafasını karıştıran ise hikaye beğenmenin bir anlam taşıması ancak gönderi beğenmenin sıradan bir davranış olmasıydı.

Ve kafasını karıştıran ise hikaye beğenmenin bir anlam taşıması ancak gönderi beğenmenin sıradan bir davranış olmasıydı.

Çünkü Instagram’ı öğretmek isteyen arkadaşı ona ‘hikaye beğenmenin karşı tarafla etkileşime geçmek istendiği’ anlamına geldiğini söylemişti.

Çünkü Instagram’ı öğretmek isteyen arkadaşı ona ‘hikaye beğenmenin karşı tarafla etkileşime geçmek istendiği’ anlamına geldiğini söylemişti.

Peki ya sizce ikisinin farkı nedir? Yorumlarda buluşalım! İşte tüm detaylar 👇

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Videoya gelen yorumlar ise bu şekilde.👇

Videoya gelen yorumlar ise bu şekilde.👇

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