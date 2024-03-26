Kadıköy Sahilinde Adeta Mini Konser Veren Sokak Sanatçısı Sesiyle Dinleyenleri Büyüledi

@gozde.buldas adlı genç yetenek, TikTok hesabından sık sık güzel sesiyle şarkılar söylediği içerikler üreterek viral oluyor. Şimdilerse ise Kadıköy’de yaptığı bir paylaşımla beğeni yağmuruna tutulan Gözde Buldaş’ın videosuna gelin birlikte bakalım.