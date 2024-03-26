Kadıköy Sahilinde Adeta Mini Konser Veren Sokak Sanatçısı Sesiyle Dinleyenleri Büyüledi

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Gözde Buldaş, bir alışveriş merkezinde Tan Taşçı’dan bir parça seslendirdiği videosuyla 8 milyonu geçkin izlenmiş ve bizleri kalbimizden fethetmişti.
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Geçtiğimiz günlerde ise Kadıköy’de sokak müzisyenlerine eşlik ettiği bir paylaşım yaptı.
Ve kısa sürede bu paylaşımıyla da TikTok keşfetini ele geçirerek herkesten takdirleri topladı.
Başarılı sesin verdiği mini konser Kadıköy’deki izleyenlerin de oldukça hoşuna gitmiş görünüyordu.
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İşte o anlar 👇
Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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