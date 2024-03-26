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Kadıköy Sahilinde Adeta Mini Konser Veren Sokak Sanatçısı Sesiyle Dinleyenleri Büyüledi

Kadıköy Sahilinde Adeta Mini Konser Veren Sokak Sanatçısı Sesiyle Dinleyenleri Büyüledi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
26.03.2024 - 19:03

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@gozde.buldas adlı genç yetenek, TikTok hesabından sık sık güzel sesiyle şarkılar söylediği içerikler üreterek viral oluyor. Şimdilerse ise Kadıköy’de yaptığı bir paylaşımla beğeni yağmuruna tutulan Gözde Buldaş’ın videosuna gelin birlikte bakalım.

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Gözde Buldaş, bir alışveriş merkezinde Tan Taşçı’dan bir parça seslendirdiği videosuyla 8 milyonu geçkin izlenmiş ve bizleri kalbimizden fethetmişti.

Gözde Buldaş, bir alışveriş merkezinde Tan Taşçı’dan bir parça seslendirdiği videosuyla 8 milyonu geçkin izlenmiş ve bizleri kalbimizden fethetmişti.

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Geçtiğimiz günlerde ise Kadıköy’de sokak müzisyenlerine eşlik ettiği bir paylaşım yaptı.

Geçtiğimiz günlerde ise Kadıköy’de sokak müzisyenlerine eşlik ettiği bir paylaşım yaptı.

Ve kısa sürede bu paylaşımıyla da TikTok keşfetini ele geçirerek herkesten takdirleri topladı.

Ve kısa sürede bu paylaşımıyla da TikTok keşfetini ele geçirerek herkesten takdirleri topladı.

Başarılı sesin verdiği mini konser Kadıköy’deki izleyenlerin de oldukça hoşuna gitmiş görünüyordu.

Başarılı sesin verdiği mini konser Kadıköy’deki izleyenlerin de oldukça hoşuna gitmiş görünüyordu.
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İşte o anlar 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

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