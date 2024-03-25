Kedi Olmak İsteyen Tatlı Kızına Hilal Bıyık Çizen Babanın Resim Yeteneği Herkesi Güldürdü

Babasıyla resim çizdiği keyifli etkinlik anında kedi olmak isteyen minik kız, babasının yeteneği karşısında çıkan sonuçtan pek memnun kalmadı. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Tatlı kızın tek isteği babasının onun yüzüne kedi bıyıkları çizmesiydi.
Ancak babası kendini durduramamış olacak ki bıyıkları çizerken bir anda kızını hilal bıyıklı yapıverdi.
Tatlı kız ise işlerin yolunda gitmediğini annesinin tepkilerinden anlıyordu.
Yine de henüz kendisini görmediği için bir nebze olsun kedi olduğuna inanıyordu.
İşte o anlar 👇
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Tatlı kıza gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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