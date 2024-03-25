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Birbirlerine İltifat Etmeden Önceki ve Sonraki Tepkilerini Kayda Alan Çifte Beğeni Yağdı

Birbirlerine İltifat Etmeden Önceki ve Sonraki Tepkilerini Kayda Alan Çifte Beğeni Yağdı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
25.03.2024 - 13:13

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@devenchris ve @alieenchristineee adlı içerik üreticisi çift, Instagram hesaplarından yaptıkları bir paylaşımla viral oldular. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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İkili, birbirlerine iltifat ettiklerinde mimiklerindeki değişimin nasıl olduğunu kayda aldılar.

İkili, birbirlerine iltifat ettiklerinde mimiklerindeki değişimin nasıl olduğunu kayda aldılar.

Genç adamın kız arkadaşına her iltifat ettiğinde adeta kadının yüzünde güller açıyordu.

Genç adamın kız arkadaşına her iltifat ettiğinde adeta kadının yüzünde güller açıyordu.

Birkaç farklı anda bunu deneyen genç adam, hep güler yüzle karşılaştı.

Birkaç farklı anda bunu deneyen genç adam, hep güler yüzle karşılaştı.

İşte o anlar 👇

Genç kadın da kendi hesabından bunu erkek arkadaşında denediği bir paylaşım yaptı.

Genç kadın da kendi hesabından bunu erkek arkadaşında denediği bir paylaşım yaptı.
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Erkek arkadaşı her iltifat aldığında ise tatlı bir utançla gülümsüyordu.

Erkek arkadaşı her iltifat aldığında ise tatlı bir utançla gülümsüyordu.

Kısa sürede çokça etkileşim alan ikilinin bu anları yakın zamanda yeni bir akıma önayak olacak gibi.

Kısa sürede çokça etkileşim alan ikilinin bu anları yakın zamanda yeni bir akıma önayak olacak gibi.

Ve detaylar 👇

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