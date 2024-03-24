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Almanya’da G Kasa Mercedes Aracına Binen Yaşlı Kadın Coğrafya Kaderdir Dedirtti

Almanya’da G Kasa Mercedes Aracına Binen Yaşlı Kadın Coğrafya Kaderdir Dedirtti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
24.03.2024 - 20:17

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Almanya’da yaşayan yaşlı bir kadın sosyal medyada paylaşılmasıyla kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Gelin detaylara birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Otoparkta aracına doğru yürüyen yaşlı kadını başka bir aracın içinden kayda alıyorlardı.

Otoparkta aracına doğru yürüyen yaşlı kadını başka bir aracın içinden kayda alıyorlardı.

Ve aracına binen kadını “Welcome to Germany” notuyla paylaştılar.

Ve aracına binen kadını “Welcome to Germany” notuyla paylaştılar.

Çünkü yaşlı kadının Mercedes marka lüks aracına binmesi beklenmedik bir sondu.

Çünkü yaşlı kadının Mercedes marka lüks aracına binmesi beklenmedik bir sondu.

Bu sebeple video paylaşılmasıyla birlikte sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Bu sebeple video paylaşılmasıyla birlikte sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

İşte detaylar 👇

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