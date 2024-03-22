Her Çocuğun Abur Cubur Raflarını Eve Götürme Hayalini Gerçekleştiren Adam

@a.atakanonal kullanıcı adıyla TikTok hesabından içerikler üreten genç adam bir paylaşımıyla büyük yankı uyandırdı. Paylaşımı, hemen hemen hepimizin hayallerinden bir kesit içeriyordu. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Çocukken herkesin mutlaka bakkaldan evine taşımak istediği raf vardır. Bu hayal kimisinde çikolata kimisinde cips kimisinde de dondurmalar olabilir.
Ama sonuç olarak hepimiz o raflara sahip olmak, eve götürmek istemişizdir.
Genç adam da bu konuya değinerek bakkallarda gördüğümüz cips rafını evine hatta odasına yerleştirmişti.
Ve videoyu yayınlarken de “Her çocuğun hayali” notunu düşmüştü.
İzleyenler arasında ise adamı kıskandığını, onun yerinde olmak istediğini söyleyenler oldu.
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Gelen yorumlar ise bu şekildeydi. 👇
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