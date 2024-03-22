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Her Çocuğun Abur Cubur Raflarını Eve Götürme Hayalini Gerçekleştiren Adam

Her Çocuğun Abur Cubur Raflarını Eve Götürme Hayalini Gerçekleştiren Adam

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
22.03.2024 - 16:30

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@a.atakanonal kullanıcı adıyla TikTok hesabından içerikler üreten genç adam bir paylaşımıyla büyük yankı uyandırdı. Paylaşımı, hemen hemen hepimizin hayallerinden bir kesit içeriyordu. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Çocukken herkesin mutlaka bakkaldan evine taşımak istediği raf vardır. Bu hayal kimisinde çikolata kimisinde cips kimisinde de dondurmalar olabilir.

Çocukken herkesin mutlaka bakkaldan evine taşımak istediği raf vardır. Bu hayal kimisinde çikolata kimisinde cips kimisinde de dondurmalar olabilir.

Ama sonuç olarak hepimiz o raflara sahip olmak, eve götürmek istemişizdir.

Ama sonuç olarak hepimiz o raflara sahip olmak, eve götürmek istemişizdir.

Genç adam da bu konuya değinerek bakkallarda gördüğümüz cips rafını evine hatta odasına yerleştirmişti.

Genç adam da bu konuya değinerek bakkallarda gördüğümüz cips rafını evine hatta odasına yerleştirmişti.

Ve videoyu yayınlarken de “Her çocuğun hayali” notunu düşmüştü.

Ve videoyu yayınlarken de “Her çocuğun hayali” notunu düşmüştü.

İzleyenler arasında ise adamı kıskandığını, onun yerinde olmak istediğini söyleyenler oldu.

İzleyenler arasında ise adamı kıskandığını, onun yerinde olmak istediğini söyleyenler oldu.
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İşte detaylar 👇

Gelen yorumlar ise bu şekildeydi. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekildeydi. 👇

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