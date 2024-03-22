Minik Çocuk Matematik Sorusunu Anlamayınca Canlı Canlı Örneklendiren Kadın Tebrikleri Topladı

@glyerkcl adlı TikTok hesabından yaptığı bir paylaşımla 3 milyona yakın izlenen genç kadın, matematik sorularını anlamayan kız çocuğuna anlatım şekliyle herkesten alkış aldı. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Soruda çeyrekler, yarımlar ve bütünler konusu yer alıyordu ve küçük kız nasıl yapacağını anlamamıştı.
Genç kadın da hemen çözüm üreterek bir elma üzerinden konuyu anlattı.
Zaman zaman kendi kafası da karışsa da yaptığı canlandırmalı anlatım doğru bir öğretim şekliydi.
Genç kadın anlatırken, minik çocuğun öksürmeleri ise izleyicilere kendilerinin de ödev yaparken zaman kazanmak istediği anları hatırlattı ve güldürdü.
Öğretmenler dahil çoğu izleyici de genç kadını anlatım şeklinden dolayı tebrik ederek, çocuklara ödev yaptırırken sabırlı olmak gerektiğine değindi.
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İşte o anlar 👇
Gelen yorumlar ise bu şekilde.👇
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