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Evli Adamları Kayda Alarak İfşa Eden Kadın Siyahi Bir Adamı Fena Kızdırdı

Evli Adamları Kayda Alarak İfşa Eden Kadın Siyahi Bir Adamı Fena Kızdırdı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
22.03.2024 - 15:41

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Bir kadın siyahi bir adamla buluşmasında onu kayda alarak ifşalamak istedi. Ancak o anlar kısa süre içerisinde gündem oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Genç kadının adamı kayda almasının sebebi evli olması ve buna rağmen kendisiyle görüşmesiydi.

Genç kadının adamı kayda almasının sebebi evli olması ve buna rağmen kendisiyle görüşmesiydi.

Genç kadının neden video çektiğini sorgulayan adama kadının yanıtı ise ‘neden eşinin görmesini istemiyor musun’ şeklinde olunca ortalık kızıştı.

Genç kadının neden video çektiğini sorgulayan adama kadının yanıtı ise ‘neden eşinin görmesini istemiyor musun’ şeklinde olunca ortalık kızıştı.

Ve adam kadının kayıt almasına engel olmaya çalışarak onu arabasından atmak istedi.

Ve adam kadının kayıt almasına engel olmaya çalışarak onu arabasından atmak istedi.

Ancak genç kadın bunu yalnızca videodaki adama yapmamıştı.

Ancak genç kadın bunu yalnızca videodaki adama yapmamıştı.

Genel olarak evli erkeklerle görüşüyor ve onları kayda alarak eşlerine ifşalıyordu.

Genel olarak evli erkeklerle görüşüyor ve onları kayda alarak eşlerine ifşalıyordu.
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