Kedi Dostunun Doğumundan Sonra Tüm Sevgisiyle Ona Destek Olan Golden Retriever Kalpleri Eritti

Hayvanların sahip olduğu merhamet duygusu kimi zaman öyle anlar meydana çıkarıyor ki, insanın adeta içi titriyor. Golden Retriever cinsi bir köpeğin de kedi dostunun doğumundan sonra yaptıkları işte tam bu türden. Gelin ikilinin tatlılıklarına birlikte bakalım.
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Biricik kedi dostu dünyalar tatlısı dört yavru doğurduktan sonra evin merhametli köpeğinin onlarla ilk tanıştığı anı sahipleri kayda aldı.
Merhametli köpek, kedi dostundan onayı alınca yavruları kokladı ve onlarla tek tek tanıştı.
Şimdiyse kedi dostuna destek olma ve onu biraz olsun rahatlatma vaktiydi. İkili yavrular eşliğinde koyun koyuna yattı.
Tatlı köpeğin gözlerindeki masum ve tedirgin bakışlar ise kalpleri eritti.
İşte o anlar 👇
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Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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