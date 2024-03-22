Halay Çekerken Ritme Kendini Kaptıran Baba, Kızını Unutunca Olanlar Herkesi Güldürdü

Katıldıkları bir düğünde baba ve kızın yaşadığı anlar TikTok’ta @merrvealkann adlı hesaptan paylaşılınca izleyicileri kahkahaya boğdu. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Babası düğün konuklarından bir adamla halay çekerken onlara dahil olmak isteyen küçük kız sonunun böyle olacağını bilmiyordu.
Babası ise git gide kendini halaya ve ritme kaptırıyordu.
Kol hareketlerinin hızını, kendisini hesaba katmadan arttıran babasına daha fazla ayak uyduramayan küçük kız kendini yerde buluverdi.
Ancak onun düşüş şekli, babasının ise o anlardaki halay aşkı videoya beğeniler yapmasına neden oldu.
İşte o anlar 👇
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Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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