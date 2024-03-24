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Telefonun Karşısına Geçip Kendini Benlerle Süsleyen Kız Çocuğu Tatlılığıyla İzleyicileri Hipnoz Etti

Telefonun Karşısına Geçip Kendini Benlerle Süsleyen Kız Çocuğu Tatlılığıyla İzleyicileri Hipnoz Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
24.03.2024 - 20:50

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Bir kız çocuğunun ekran karşısına geçip kendini özene bezene süslediği anlara beğeniler yağdı. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Minik kız önce kaydı başlattı, ardından ise kendine benler yapmaya başladı.

Minik kız önce kaydı başlattı, ardından ise kendine benler yapmaya başladı.

Ancak minik kızın yüzüne benler yaptığı anlarda verdiği tepkiler öylesine tatlıydı ki, izleyiciler etkisinden çıkamadı.

Ancak minik kızın yüzüne benler yaptığı anlarda verdiği tepkiler öylesine tatlıydı ki, izleyiciler etkisinden çıkamadı.

Yüzüne her dokunuşunda kendini daha da beğeniyor olması gözlerinden okunuyordu.

Yüzüne her dokunuşunda kendini daha da beğeniyor olması gözlerinden okunuyordu.

Yorumlarda buluşan izleyiciler ise tatlı kızın özgüvenine dikkat çekti.

Yorumlarda buluşan izleyiciler ise tatlı kızın özgüvenine dikkat çekti.

İşte o anlar 👇

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Miniğe gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

Miniğe gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

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