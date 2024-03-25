Yavru Bir Puma Sahiplenen Aile Yeni Dostları Büyürken Sevgi Dolu Anlara Ev Sahipliği Yaptılar

Bir aile bakıma ihtiyacı olan yavru bir pumaya karşılıksız kalamayınca onu sahiplenmeye karar verdi ve onlar için güzel bir süreç başladı. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Bir puma sahiplenmek aslında duymaya alışık olduğumuz türden bir durum değil.
Ancak görmüş olduğunuz tatlı puma bulunduğunda çok küçük ve kendine bakamayacak haldeydi.
Onu çaresiz bırakmaya gönlü el vermeyen bir aile de sahiplenip büyütmeye karar verdi.
Dünyalar tatlısı puma yeni ailesiyle, sevgi dolu bir hayata başladı.
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