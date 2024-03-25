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Sahte Hesap Üzerinden Arkadaşıyla Flörtleştiğini Bilmeyen Gencin Şakalandığı Komik Anlar

Sahte Hesap Üzerinden Arkadaşıyla Flörtleştiğini Bilmeyen Gencin Şakalandığı Komik Anlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
25.03.2024 - 14:29

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Sınıf arkadaşına şaka yapan genç, o anları @esragrafya adlı TikTok hesabından paylaşmasıyla kısa sürede kahkahaları topladı. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Esra adlı genç, sınıf arkadaşına şaka yapmak isteyince aklına onu sahte bir Instagram hesabıyla işletmek gelmişti.

Esra adlı genç, sınıf arkadaşına şaka yapmak isteyince aklına onu sahte bir Instagram hesabıyla işletmek gelmişti.

Ve ön sırasında oturan sınıf arkadaşına mesaj atarak onunla flörtleşmeye çalıştı.

Ve ön sırasında oturan sınıf arkadaşına mesaj atarak onunla flörtleşmeye çalıştı.

Ardından ise fotoğraf yolladı. Genç adam da heyecanla arka sıraya dönüp, fotoğrafı arkadaşına göstermek istedi.

Ardından ise fotoğraf yolladı. Genç adam da heyecanla arka sıraya dönüp, fotoğrafı arkadaşına göstermek istedi.

Ancak fotoğrafı açınca gördüğü şey kendisiydi ve o anlarda yaşadığı hayal kırıklığı yüzüne yansımıştı.

Ancak fotoğrafı açınca gördüğü şey kendisiydi ve o anlarda yaşadığı hayal kırıklığı yüzüne yansımıştı.

İşte detaylar 👇

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Video TikTok’ta çokça etkileşim alınca ise izleyiciler mesajları merak etti.

Video TikTok’ta çokça etkileşim alınca ise izleyiciler mesajları merak etti.

Esra adlı genç mesajları paylaşınca aslında genç adamın da hesabın sahte olduğundan şüphelendiği anlaşıldı.

Esra adlı genç mesajları paylaşınca aslında genç adamın da hesabın sahte olduğundan şüphelendiği anlaşıldı.

Yine de bir umut sohbeti devam ettiren gencin tahmini maalesef doğru çıkmıştı.

Yine de bir umut sohbeti devam ettiren gencin tahmini maalesef doğru çıkmıştı.

Ve mesajlar 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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