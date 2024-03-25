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Nokta Atışı Tespit Videolarıyla Kısa Sürede Kendini Sevdiren Yiğitcan Kocaaslan

Nokta Atışı Tespit Videolarıyla Kısa Sürede Kendini Sevdiren Yiğitcan Kocaaslan

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
25.03.2024 - 16:17

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@yigidokocaaslan adlı TikTok hesabından içerikler üretmeye başlayan yeni isim Yiğitcan Kocaaslan, son zamanların sevilerek izlenen hesaplarından oluyor. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Genç adam ürettiği içeriklerde genel olarak gerçek hayattan kesitlere yer veriyor.

Genç adam ürettiği içeriklerde genel olarak gerçek hayattan kesitlere yer veriyor.

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Ve rolü benimsemedeki başarısıyla insanı adeta bahsedilen konudaki ana ışınlıyor.

Ve rolü benimsemedeki başarısıyla insanı adeta bahsedilen konudaki ana ışınlıyor.

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Bazense yarattığı kişiler ile komedisini yapan genç adamın popülaritesi günden güne artıyor.

Bazense yarattığı kişiler ile komedisini yapan genç adamın popülaritesi günden güne artıyor.
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İzleyicilerden gelen yorumlar ise genç adamın tespitlerinin nasıl böylesine doğru olabildiği hakkında oluyor.

İzleyicilerden gelen yorumlar ise genç adamın tespitlerinin nasıl böylesine doğru olabildiği hakkında oluyor.

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Özellikle de yeni komedi fenomenlerinden Yaşarcan Kocaaslan ile çektiği baba-oğul parodilerine beğeniler yağıyor.

Özellikle de yeni komedi fenomenlerinden Yaşarcan Kocaaslan ile çektiği baba-oğul parodilerine beğeniler yağıyor.

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Gelen yorumların birkaçı.👇

Gelen yorumların birkaçı.👇

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