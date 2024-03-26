Doberman Cinsi İki Köpeğinin Zıt Karakterlerini Paylaşan Genç Adam Milyonlarca Kez İzlendi

@suavexavier adlı TikTok hesabından köpekleriyle ilgili içerikler üreten adam, iki köpeği arasındaki farkları paylaştığı her videosuyla viral oluyor. Gelin bu denli sevilerek izlenen videolara birlikte bakalım.
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Bir kahverengi bir de siyah renk olmak üzere iki tane dünyalar tatlısı Doberman cinsi köpeği olan adam evin neşesi olan iki dostunu paylaşmalara doyamıyor.
Çünkü ikili öylesine farklı karakterlere sahip ki, insan şaşırmadan edemiyor.
Kahverengi Doberman evin ilk göz ağrısı olduğu için çok usluyken, siyah Doberman evin şımarık son çocuğu rolünü üstleniyor.
Ve şımarık davranışları insanın adeta dişlerini kamaştırıyor.
Evin ilk göz ağrısı ise diğerine kıyasla o kadar naif özelliklere sahip ki, izleyenler tebessüm etmeden duramıyor.
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Ve bu tatlı ikili her videolarıyla milyonlarla buluşuyor.
İzleyiciler de ilk çocuk ile son çocuk arasındaki farkın şaşmaz bir durum olduğunu belirten yorumlar yapıyor.
Peki ya siz ne düşünüyorsunuz, evin ilk üyesi usluyken, son üyesi her daim şımarık mı olur? Yorumlarda buluşalım! 👇
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