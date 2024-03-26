Doberman Cinsi İki Köpeğinin Zıt Karakterlerini Paylaşan Genç Adam Milyonlarca Kez İzlendi

Çünkü ikili öylesine farklı karakterlere sahip ki, insan şaşırmadan edemiyor.

Ve bu tatlı ikili her videolarıyla milyonlarla buluşuyor.

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Peki ya siz ne düşünüyorsunuz, evin ilk üyesi usluyken, son üyesi her daim şımarık mı olur? Yorumlarda buluşalım! 👇