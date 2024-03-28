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Her Aile Misafirliğinde Siyaset Konusu Açılınca Yaşanan O Gerginlik Size de Çok Tanıdık Gelecek

Her Aile Misafirliğinde Siyaset Konusu Açılınca Yaşanan O Gerginlik Size de Çok Tanıdık Gelecek

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
28.03.2024 - 23:02

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@ergen.gamze adlı TikTok kullanıcısının paylaştığı bir video, herkesin en az bir kez yaşadığı ortak bir anı barındırınca kısa sürede viral oldu. Gelin detayları birlikte öğrenelim.

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Genç kadın videosunda maaile keyifle sohbet etmek, hasret gidermek istedikleri bir akşama yer vermişti.

Genç kadın videosunda maaile keyifle sohbet etmek, hasret gidermek istedikleri bir akşama yer vermişti.

Ancak seçimin günbegün yaklaşıyor olması onların da gündemindeydi.

Ancak seçimin günbegün yaklaşıyor olması onların da gündemindeydi.

Ve sesleri duymasak da neler konuşulduğunu tahmin edebildiğimiz o gergin anlar adeta Rönesans tablosu gibiydi.

Ve sesleri duymasak da neler konuşulduğunu tahmin edebildiğimiz o gergin anlar adeta Rönesans tablosu gibiydi.

Bir yanda derdini anlatmak isteyenler, bir yanda keyfinden ödün vermeden çay içenler, bir yanda ise yaşananları sorgulayanlar yer alıyordu.

Bir yanda derdini anlatmak isteyenler, bir yanda keyfinden ödün vermeden çay içenler, bir yanda ise yaşananları sorgulayanlar yer alıyordu.

Hal böyle olunca izleyiciler de yorumlarda buluştu ve içerik üreticisine yalnız olmadığını söyleyerek benzer anılarını anlattı.

Hal böyle olunca izleyiciler de yorumlarda buluştu ve içerik üreticisine yalnız olmadığını söyleyerek benzer anılarını anlattı.
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İşte o anlar 👇

Ve gelen yorumlar. 👇

Ve gelen yorumlar. 👇

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Yaşar

Tartışmamak en iyisi akpye oy verenin anasını sikeyim diye bombayı bırakacaksın oy veren varsa akıl sağlığını ondan korursun oy veren yoksa zaten orta yol bu... Devamını Gör

mervednz

Çok şükür bütün sülale aynı fikirdeyiz de buluşmalar şen şakrak geçiyor 😀

tom lee jones

habur ve megri megri sürecinin mucidi akpli erdoğan'ın yeni müjdesidir. leyla zana'nın chp'yi aşağıladığı konuşması ve demirtaş'ın "çözüm süreci acilen başl... Devamını Gör