Her Aile Misafirliğinde Siyaset Konusu Açılınca Yaşanan O Gerginlik Size de Çok Tanıdık Gelecek

@ergen.gamze adlı TikTok kullanıcısının paylaştığı bir video, herkesin en az bir kez yaşadığı ortak bir anı barındırınca kısa sürede viral oldu. Gelin detayları birlikte öğrenelim.
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Genç kadın videosunda maaile keyifle sohbet etmek, hasret gidermek istedikleri bir akşama yer vermişti.
Ancak seçimin günbegün yaklaşıyor olması onların da gündemindeydi.
Ve sesleri duymasak da neler konuşulduğunu tahmin edebildiğimiz o gergin anlar adeta Rönesans tablosu gibiydi.
Bir yanda derdini anlatmak isteyenler, bir yanda keyfinden ödün vermeden çay içenler, bir yanda ise yaşananları sorgulayanlar yer alıyordu.
Hal böyle olunca izleyiciler de yorumlarda buluştu ve içerik üreticisine yalnız olmadığını söyleyerek benzer anılarını anlattı.
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İşte o anlar 👇
Ve gelen yorumlar. 👇
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