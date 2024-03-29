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Dünyalar Tatlısı Yaşlı Bir Çift Kendilerini Kadrajda Görünce Ortaya Çıkan Anlar Kalpleri Eritti

Dünyalar Tatlısı Yaşlı Bir Çift Kendilerini Kadrajda Görünce Ortaya Çıkan Anlar Kalpleri Eritti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
29.03.2024 - 11:29

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@melchicha adlı TikTok kullanıcısı genç kadın, erkek arkadaşıyla güzel bir yaz gününde sahilde çektikleri videolarıyla 4 milyonu geçkin izlenme aldı. Gelin sebebine birlikte bakalım.

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Genç kadın ve erkek arkadaşı kamerayı kendilerine göre ayarlamışlardı ve anı kalması için doğaçlama bir video çekmek istiyorlardı.

Genç kadın ve erkek arkadaşı kamerayı kendilerine göre ayarlamışlardı ve anı kalması için doğaçlama bir video çekmek istiyorlardı.

Ancak ikili telefondan biraz uzaktaydı ve o sırada sahilden geçen yaşlı bir çift kamerayı gördü.

Ancak ikili telefondan biraz uzaktaydı ve o sırada sahilden geçen yaşlı bir çift kamerayı gördü.

Yaşlı adam kendilerini orada görünce heyecanını paylaşmak için hemen eşine söyledi.

Yaşlı adam kendilerini orada görünce heyecanını paylaşmak için hemen eşine söyledi.

Eşi ise göremediğini söylese de ikilinin o anlardaki tatlı diyolagları, hal ve hareketleri izleyenleri etkisi altına aldı.

Eşi ise göremediğini söylese de ikilinin o anlardaki tatlı diyolagları, hal ve hareketleri izleyenleri etkisi altına aldı.

İşte o anlar 👇

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