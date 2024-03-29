Dünyalar Tatlısı Yaşlı Bir Çift Kendilerini Kadrajda Görünce Ortaya Çıkan Anlar Kalpleri Eritti

@melchicha adlı TikTok kullanıcısı genç kadın, erkek arkadaşıyla güzel bir yaz gününde sahilde çektikleri videolarıyla 4 milyonu geçkin izlenme aldı. Gelin sebebine birlikte bakalım.
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Genç kadın ve erkek arkadaşı kamerayı kendilerine göre ayarlamışlardı ve anı kalması için doğaçlama bir video çekmek istiyorlardı.
Ancak ikili telefondan biraz uzaktaydı ve o sırada sahilden geçen yaşlı bir çift kamerayı gördü.
Yaşlı adam kendilerini orada görünce heyecanını paylaşmak için hemen eşine söyledi.
Eşi ise göremediğini söylese de ikilinin o anlardaki tatlı diyolagları, hal ve hareketleri izleyenleri etkisi altına aldı.
İşte o anlar 👇
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