Süt Sağmaya Giden Adam İneğin Kendi Sütünü İçtiğini Görünce Şaşkınlığını Gizleyemedi

Hayvancılıkla uğraşan bir adam ineğinin sütünü sağmaya gittiğinde yaşananları kayda almadan edemedi. Çünkü görmeye alışık olmadığı bir manzarayla karşı karşıyaydı. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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İneği sütünü taşıyamaz hale gelince çareyi kendi sütünü içmekte bulmuştu.
Adam da o anları kayda alıp sosyal medyada paylaşmasıyla kısa sürede viral olan anlara vesile oldu.
İlk kez gören izleyicilerin kafasında deli sorular oluştu ve ineğin neden böyle yaptığına anlam veremediler.
Bilgisi olanlar da olaya açıklık getirerek ineklerin sağılmadığı takdirde sütü ağırlık yaparak rahatsız ettiği için kendi sütlerini içebileceklerini söylediler.
İşte o anlar 👇
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Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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