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Altın Portakal Kutlamasında Korkutan Anlar: Gökhan Kırdar'ın Eşi Başına Düşen Heykelle Baygınlık Geçirdi!

Altın Portakal Kutlamasında Korkutan Anlar: Gökhan Kırdar'ın Eşi Başına Düşen Heykelle Baygınlık Geçirdi!

Antalya Magazin
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
02.11.2026 - 09:23
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Antalya'da perdelerini kapatan 63. Altın Portakal Film Festivali'nin kutlama gecesi, ünlü müzisyen Gökhan Kırdar ve eşi Aylin Beyazlı Kırdar için büyük bir korkuya dönüştü. Otel koridorunda dekor olarak sıralanan Altın Portakal heykellerinden biri devrilince davetliler neye uğradığını şaşırdı. Hastaneye kaldırılan Aylin Kırdar'ın son durumu ve Gökhan Kırdar'ın kazanın ardından yaptığı açıklama merak edilirken detaylar da yavaş yavaş ortaya çıktı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Gökhan Kırdar, Kurtlar Vadisi müzikleriyle tanınıyor ve bu yıl Altın Portakal jürisinde yer aldı.

Gökhan Kırdar, Kurtlar Vadisi müzikleriyle tanınıyor ve bu yıl Altın Portakal jürisinde yer aldı.

1991'de Beyaz Güvercin yarışmasıyla müzik dünyasına adım atan Gökhan Kırdar, 'Yerine Sevemem' ve 'Üstüme Basıp Geçme' gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Asıl iz bıraktığı alan ise film ve dizi müzikleri oldu; Kurtlar Vadisi'nin akıllarda kalan müziklerinin yanı sıra Haziran Gecesi ve Yabancı Damat gibi sevilen yapımlara da imzasını attı.

Bu yıl sağlık sorunu nedeniyle görevi bırakan Rahman Altın'ın yerine 63. Altın Portakal'ın Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisine dahil olan Kırdar, festivale eşi Aylin Beyazlı Kırdar ve ailesiyle birlikte gelmişti.

Altın Portakal kutlamasında devrilen heykel önce Gökhan Kırdar'ın koluna, ardından eşinin başına düştü.

Altın Portakal kutlamasında devrilen heykel önce Gökhan Kırdar'ın koluna, ardından eşinin başına düştü.

Jüri üyesi olarak En İyi Müzik Ödülü'nü takdim ettiği ödül töreninin ardından Kırdar ailesi, otelde düzenlenen kapanış kutlamasına geçti. Gecenin en hareketli anlarında koridordan geçen genç bir kız, dekor olarak yerleştirilen Altın Portakal heykellerinden birine çarpınca heykel çiftin üzerine devrildi.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre heykel önce Gökhan Kırdar'ın koluna, ardından Aylin Kırdar'ın başına isabet etti ve darbenin etkisiyle Aylin Kırdar baygınlık geçirdi. Eğlenceyi bir anda bırakan davetliler yardıma koşarken sağlık ekiplerine de hemen haber verildi.

Hastaneye kaldırılan Aylin Kırdar taburcu edildi, Gökhan Kırdar yardım eden herkese teşekkür etti.

Hastaneye kaldırılan Aylin Kırdar taburcu edildi, Gökhan Kırdar yardım eden herkese teşekkür etti.

Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Aylin Kırdar, acil serviste yapılan kontrollerin ardından taburcu edildi; festival yönetimi de sağlık durumunun iyi olduğunu ve çiftin İstanbul'a döndüğünü duyurdu.

Sevenlerini korkutan gecenin ardından sessizliğini bozan Gökhan Kırdar, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil doktorlarının eşinde hayati bir tehlike olmadığını belirlediğini, kendi omzu ve sağ kolunda da önemli bir hasar oluşmadığını açıkladı. Kaza anında ilk yardıma koşan Derviş Zaim ile Fatih Artman'a, hastane sürecinde yanlarından ayrılmayan festival sanat yönetmeni Deniz Yavuz'a ve Tümay Özokur'a teşekkür eden Kırdar, açıklamasını 'Eşim, kızlarım ve ben adına kıymetli geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkürlerimizle' sözleriyle noktaladı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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