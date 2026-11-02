Altın Portakal Kutlamasında Korkutan Anlar: Gökhan Kırdar'ın Eşi Başına Düşen Heykelle Baygınlık Geçirdi!

1991'de Beyaz Güvercin yarışmasıyla müzik dünyasına adım atan Gökhan Kırdar, 'Yerine Sevemem' ve 'Üstüme Basıp Geçme' gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Asıl iz bıraktığı alan ise film ve dizi müzikleri oldu; Kurtlar Vadisi'nin akıllarda kalan müziklerinin yanı sıra Haziran Gecesi ve Yabancı Damat gibi sevilen yapımlara da imzasını attı.

Bu yıl sağlık sorunu nedeniyle görevi bırakan Rahman Altın'ın yerine 63. Altın Portakal'ın Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisine dahil olan Kırdar, festivale eşi Aylin Beyazlı Kırdar ve ailesiyle birlikte gelmişti.