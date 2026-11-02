Altın Portakal Kutlamasında Korkutan Anlar: Gökhan Kırdar'ın Eşi Başına Düşen Heykelle Baygınlık Geçirdi!
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Antalya'da perdelerini kapatan 63. Altın Portakal Film Festivali'nin kutlama gecesi, ünlü müzisyen Gökhan Kırdar ve eşi Aylin Beyazlı Kırdar için büyük bir korkuya dönüştü. Otel koridorunda dekor olarak sıralanan Altın Portakal heykellerinden biri devrilince davetliler neye uğradığını şaşırdı. Hastaneye kaldırılan Aylin Kırdar'ın son durumu ve Gökhan Kırdar'ın kazanın ardından yaptığı açıklama merak edilirken detaylar da yavaş yavaş ortaya çıktı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Gökhan Kırdar, Kurtlar Vadisi müzikleriyle tanınıyor ve bu yıl Altın Portakal jürisinde yer aldı.
Altın Portakal kutlamasında devrilen heykel önce Gökhan Kırdar'ın koluna, ardından eşinin başına düştü.
Hastaneye kaldırılan Aylin Kırdar taburcu edildi, Gökhan Kırdar yardım eden herkese teşekkür etti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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