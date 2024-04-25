Aleyna ve Yunus'un Yan Yana Uyumasından Özgür Demirtaş'ın Müge Anlı Yorumuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Aleyna ve Yunus'un Yan Yana Uyumasından Özgür Demirtaş'ın Müge Anlı Yorumuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
25 Nisan Perşembe günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Survivor All Star'da yakın arkadaşlıkları sebebiyle sık sık eleştirilen ve hem eş hem anne tarafından "uzak dur" uyarısına maruz kalan Yunus Emre ve Aleyna bu kez izleyicinin de tepkisini çekti. Evli olan Yunus Emre'nin, Aleyna'nın yanında yatması izleyiciyi şoke etti!
2. Sezon finaline 1 aydan az kalan Kızıl Goncalar'da olaylar iyice kızışıyor. Diziye yeni dahil olan savcının tarikatla ilgili inceleme başlatmasının ardından Meryem ve Naim'i şok eden bir gelişme daha yaşanıyor.
3. Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını 2. sezonuyla sık sık tepkilerin odağına otururken bu defa Seyran'ın fiziksel ve cinsel saldırıya uğramasıyla gündem oldu. Akın tarafından intikam için kaçırılan Seyran'ın cinsel saldırıya uğradığı haberi fragmanda verilirken yerli dizilerdeki kadınların başına gelen bu duruma tepki yağdı.
4. Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da da şoke eden bir olay ortaya çıktı. Kızı Berfin'in kaçırıldığını belirten anne Songül, Erol'dan yardım isterken annenin kızını 100 bin TL'ye sattığı öğrenildi.
5. Survivor'a katılan yarışmacıların neredeyse hepsi sonrasında hayatına oyunculuk ve müzisyenlik yaparak devam ediyor. Peki, Survivor'ın ardından şarkı çıkaranlar kervanına katılan yarışmacılar hangileri?
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6. Survivor All Star'da takımlar arasındaki dengesizliğin önüne geçmek için Kırmızı takımdan bir yarışmacı Mavi takıma geçti. Acun Ilıcalı, takım değiştiren yarışmacıyı açıkladı!
7. Müge Anlı'da canlı yayına katılan bir kadın, eşinin Suriyeli bir başka kadınla kaçtığını söyleyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenmişti. O anları izleyen finans profesörü Özgür Demirtaş bu çağrıya sessiz kalamadı.
8. Hem güldürüp hem de dram ihtiyacımızı karşılayan Bahar'ın son bölümünde Bahar, Rengin ve Timur ilişkisini gözleriyle görüp adeta yıkılmıştı. Yönetmenin bambaşka bir teknikle Bahar'ın hissettiklerini aktardığı sahneye sosyal medyadan yorum yağdı. Aldatılan ve aynı hissi yaşayanlar hiç de az değilmiş...
9. Survivor All Star'ın son bölümlerine Sercan ve Aleyna'nın yakınlığı damga vurdu. Önceki bölümlerde Yunus Emre'yi Aleyna konusunda uyaran ve "ilgi manyağı" diyen Sercan'ın bir anda safını değiştirip Aleyna'yla dans etmesi tepki topladı.
10. Sezona oldukça güçlü bir şekilde başlasa da Bahar'ın rekabetiyle sarsılan Yabani'de bir sahnede sürekliliğin olmaması sebebiyle çekim hatası yapıldı.
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11. Dolar kurundaki baskılanmayı ve enflasyona etkisini canlı yayında Sözcü TV'de sunucu Ebru Baki ve konuğu ekonomist Devrim Akyıl arasında gerginliğe neden oldu. Sosyal medyada da bu diyalog ilgi çekti.
12. Beyaz TV'deki Yeni Baştan programına katılan Ayşegül isimli genç bir kadın, imam nikahı ile evlendiğini ve evliliğinin üzerinden sadece 10 gün geçtikten sonra eltisi tarafından şaşırtıcı bir istekle karşılaştığını anlattı. Ayşegül, "İlk gece hamile kaldım" şeklindeki ifadesiyle dinleyenlerini hayrete düşürdü.
13. Müge Anlı'nın bugünkü yayınında 40 yıllık kocasının Suriyeli bir kadınla kaçtığını söyleyen Sevgil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sitem etti.
14. Survivor All Star iletişim ödülünde dün akşam Avatar Atakan'ın oğlun Arslan'dan gelen videolu mesaj sosyal medyada gündem oldu.
15. Star TV'de ekrana getirilen Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam, dizideki partneri Taro Emir Tekin hakkında konuştu. Muhabirin aşk sorusuna neler söyledi, işte detaylar...
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16. Kanal D'nin 18 yıllık efsanevi dizisi Arka Sokaklar'ın sevilen karakteri Mesut Komiser, yani Şevket Çoruh'un diziden ayrılması hayranlarını derinden üzmüştü. Ancak izleyicilerin en büyük dileği olan Mesut Komiser'in diziye dönüşü, son fragmanda müjdelendi.
17. Survivor All Star'da eleme adayları arasında Berna, Damla Can, Merve ve Aleyna bulunuyordu. Bu dört kadın yarışmacı, yarışmanın en güçlü kadınları arasında kabul ediliyordu. Eleme sürecinde Berna ve Aleyna, bir düello ile karşı karşıya geldi. Ancak, Berna'nın bu düelloda Aleyna'ya yenilmesi sonucunda, programda büyük bir karmaşa çıktı.
18. Survivor All Star'da eleme adayları Berna, Damla Can, Merve ve Aleyna'ydı. Yarışmanın en güçlü kadınlarından sayılabilecek bu dört yarışmacı arasından hangisi elendi?
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