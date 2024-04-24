Survivor'da Kadınlar Arasındaki En Zor Düelloydu: En Güçlü Kadınlar Arasında Kim Elendi?
Survivor'da Kadınlar Arasındaki En Zor Düelloydu: En Güçlü Kadınlar Arasında Kim Elendi?
Survivor All Star'da eleme adayları Berna, Damla Can, Merve ve Aleyna'ydı. Yarışmanın en güçlü kadınlarından sayılabilecek bu dört yarışmacı arasından hangisi elendi?
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Survivor'da geçtiğimiz haftanın stresli geçen düellolarının ardından veda eden isim Yaman olmuştu.
Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden Mavi takımdan ilk eleme adayı Berna oldu.
Haftanın ikinci dokunulmazlığını da yine Mavi takım kaybetti ve belirlenen aday Damla Can oldu.
Üçüncü dokunulmazlığı kaybeden bu kez Kırmızı takım oldu ve eleme adayı olan isim Aleyna oldu.
Son dokunulmazlığı da Kırmızı takım kaybetti ve haftanın son eleme adayı Merve oldu.
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Damla Can ve Merve Aydın'ın ilk turlarda eleme adayı olmaktan kurtulmasıyla birlikte final düellosuna kalan isimler Aleyna ve Berna oldu.
Yarışmaya veda eden isim Berna oldu.
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