Alaçatı'da Alınan 2 Külah Dondurmanın Fiyatı Dudak Uçuklattı: 'Topu Yüz Lira Olsa Yine Bin Lira Yapmıyor'

Alaçatı'da alınan 2 külah dondurmanın bin 50 liralık fiyatı dudak uçuklattı. Videoyu çeken kişi 'Topu yüz lira olsa yine bin lira yapmıyor' diyerek duruma sitem etti.
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TikTok'ta bir vatandaş, Alaçatı'da dondurmacıdan aldığı dondurmanın fiyatını kayda aldı. 2 külahta toplamda 5 top dondurma alan vatandaşlar 1050 TL para verdi.
Fiyatlara isyan eden vatandaşlar, 'Topu yüz lira olsa yine bin lira olmuyor. Nasıl olur, fakir fukara ne yapsın?' dedi. 📹
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