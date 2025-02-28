AKP'li İsim Habertürk Canlı Yayınını Terk Etti

Habertürk’te Hülya Hökenek’in sunduğu Enine Boyuna programında tansiyon yükseldi. AKP’li Orhan Miroğlu, hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu, Habertürk yazarı Nasuhi Güngör arasında Abdullah Öcalan’ın çağrısının Kürtçesi’nin yayınlanmaması nedeniyle tartışma çıktı.
AKP’li Orhan Miroğlu, tartışmayla birlikte yayını terk etti.
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Habertürk ekranlarında tansiyon yükseldi.
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Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısı Türkçe ve Kürtçe okundu. Pek çok televizyon kanalı Kürtçe okunduğu sırada yayını kesti.
Canlı yayında yaşanan gerilim ekranlara böyle yansıdı 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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