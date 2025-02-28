onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
AKP'li İsim Habertürk Canlı Yayınını Terk Etti

AKP'li İsim Habertürk Canlı Yayınını Terk Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.03.2025 - 00:17

İçerik Devam Ediyor

Habertürk’te Hülya Hökenek’in sunduğu Enine Boyuna programında tansiyon yükseldi. AKP’li Orhan Miroğlu, hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu, Habertürk yazarı Nasuhi Güngör arasında Abdullah Öcalan’ın çağrısının Kürtçesi’nin yayınlanmaması nedeniyle tartışma çıktı. 

AKP’li Orhan Miroğlu, tartışmayla birlikte yayını terk etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Habertürk ekranlarında tansiyon yükseldi.

Habertürk ekranlarında tansiyon yükseldi.

Hülya Hökenek'in sunduğu Enine Boyuna programında konuklar arasında tartışma çıktı.

Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısı Türkçe ve Kürtçe okundu. Pek çok televizyon kanalı Kürtçe okunduğu sırada yayını kesti.

Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısı Türkçe ve Kürtçe okundu. Pek çok televizyon kanalı Kürtçe okunduğu sırada yayını kesti.

Habertürk'te çıkan tartışmanın nedeni Kürtçe çağrının yayınlanmamasıydı. AKP’li Orhan Miroğlu ve Habertürk yazarı Nasuhi Güngör arasında Kürtçe tartışması çıktı. Miroğlu Kürtçe'yi savunurken Güngör'e ağır sözlerle yüklendi. Tartışmaya Pınar Hacıbektaşoğlu katıldı. Tansiyon artınca Miroğlu stüdyoyu terk etti.

Canlı yayında yaşanan gerilim ekranlara böyle yansıdı 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın