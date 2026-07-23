Akın Akın Geliyorlar, Otellerde Yer Kalmadı: Yüz Binlerce Turistin Gözdesi Olan Ünlü İlçemiz!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, ilçeye yılın ilk 6 ayında hava ve deniz yoluyla 350 binden fazla yabancı turistin geldiğini belirterek, 'Temmuz ayında otellerde yüzde 90 civarında doluluk var. Yabancı misafirlerimizde genelde konaklama süresi 7 gün, iç pazarda ise 5-8 gün arasında değişkenlik gösteriyor' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ocak-haziran dönemini kapsayan ilk 6 aylık süreçte Muğla’nın dünyaca ünlü ilçesi Bodrum'a hava yoluyla 296 bin, deniz yoluyla ise 54 bin 200 olmak üzere toplam 350 binin üzerinde yabancı turist giriş yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mavi yolculuğun merkezlerinden biri olan ilçede tekne turları ve su sporları aktivitelerinde de yoğunluk yaşanıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın