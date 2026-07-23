15 Milyonda Bir Görülen Mucize: Tek Plasentada Olan Tek Yumurta Dördüzleri Doğdu
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Kaynak: https://www.independent.co.uk/news/wo...
Avustralya'da hiçbir tedavi görmeden doğal yollarla hamile kalan bir kadın, tek plasentayı paylaşan tek yumurta dördüzleri dünyaya getirdi. Tıp dünyasının 15 milyonda bir rastlanan bir mucize olarak tanımladığı riskli doğum başarıyla gerçekleşirken, anne ve dört kız bebeğinin sağlık durumunun oldukça iyi olduğu açıklandı.
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Avustralya'nın Brisbane şehrinde, tıp literatürüne girecek kadar nadir rastlanan olağanüstü bir doğum yaşandı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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