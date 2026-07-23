15 Milyonda Bir Görülen Mucize: Tek Plasentada Olan Tek Yumurta Dördüzleri Doğdu

34 yaşındaki Jenitar Sau Na'amoana, herhangi bir tüp bebek tedavisi ya da doğurganlık ilacı kullanmadan, tamamen doğal yollarla hamile kalarak dört kız bebek dünyaya getirdi. 14 Temmuz 2026 tarihinde Royal Brisbane and Women's Hospital'da gerçekleşen bu doğumu dünyada eşsiz kılan detay ise bebeklerin tek yumurta dördüzü olmasıydı.

Uzmanlar, döllenen tek bir yumurtanın dörde bölündüğü ve üstelik bu dört bebeğin anne karnında aynı plasentadan beslendiği gebeliklerin 15 milyonda bir ihtimal taşıdığını belirtiyor. Tıp camiasında daha önce neredeyse hiç duyulmamış olan bu ortak plasenta durumu, süreç boyunca hem annenin hem de bebeklerin hayatını ciddi şekilde riske atıyordu. Bu büyük tehlike sebebiyle genç kadın, hamileliğinin 25. haftasından itibaren hastaneye yatırılarak uzman doktorlar tarafından sıkı bir takip altına alındı.

Sağlık ekibinin anne ve bebekler için en kritik eşik olarak belirlediği 28. haftanın güvenle geride bırakılmasının ardından, hamileliğin 28. haftası ve 4. gününde başarılı bir sezaryen operasyonuna imza atıldı. Emily, Harriet, Catherine ve Alexa adı verilen bebekler, doğar doğmaz tedbir amacıyla yenidoğan yoğun bakım ünitesine alınırken, hastane yönetimi tüm bebeklerin sağlık durumlarının gayet iyi olduğunu müjdeledi.

Aile, bu son derece tehlikeli süreci büyük bir soğukkanlılıkla yöneterek annenin ve bebeklerin hayatta kalmasını sağlayan kadın doğum uzmanı Dr. Alexa Bendall'a olan minnetlerini, kızlarından birine onun adını vererek gösterdi. Halihazırda 1 ile 10 yaşları arasında dört çocukları daha bulunan çiftin evindeki çocuk sayısı ise bu beklenmedik ve mutlu doğumla beraber bir anda sekize yükselmiş oldu.