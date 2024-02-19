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AK Partili Başkan Adayı Cevizci: 'Arkamızda Cumhurbaşkanımız Olmasa Hanımlarımız Bile Bize Oy Vermezler'

AK Partili Başkan Adayı Cevizci: 'Arkamızda Cumhurbaşkanımız Olmasa Hanımlarımız Bile Bize Oy Vermezler'

Uşak AK Parti
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
19.02.2024 - 14:06

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AK Parti'nin Uşak Banaz Belediye Başkan adayı Mehmet Cevizci'nin Egem Tv'ye verdiği röportaj sırasında sarf ettiği cümleler gündem oldu.

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Cevizci gündem olan o anlarda, "Bizler arkamızda devletimiz olmasa, Cumhurbaşkanımız olmasa hanımlarımız bile bize oy vermezler. Bunu çok büyük bir iddia olarak söylüyorum" dedi.

Cevizci gündem olan o anlarda, "Bizler arkamızda devletimiz olmasa, Cumhurbaşkanımız olmasa hanımlarımız bile bize oy vermezler. Bunu çok büyük bir iddia olarak söylüyorum" dedi.

AK Partili belediye başkan adayı sözlerinin devamında ise, "Şunu da söylüyorum; eğer burada AK Parti kazanmazsa kim olursa olsun Banaz'a bir çivi bile çakamayacak" dedi.

AK Partili belediye başkan adayı sözlerinin devamında ise, "Şunu da söylüyorum; eğer burada AK Parti kazanmazsa kim olursa olsun Banaz'a bir çivi bile çakamayacak" dedi.

İşte o anlar: 👇

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