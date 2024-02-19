AK Partili Başkan Adayı Cevizci: 'Arkamızda Cumhurbaşkanımız Olmasa Hanımlarımız Bile Bize Oy Vermezler'

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Cemal Enginyurt, Canlı Yayında Meral Akşener'i Tehdit Etti: 'Seni de Ablanı da Sokağa Çıkmaz Ederim'