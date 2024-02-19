AK Partili Başkan Adayı Cevizci: 'Arkamızda Cumhurbaşkanımız Olmasa Hanımlarımız Bile Bize Oy Vermezler'

AK Parti'nin Uşak Banaz Belediye Başkan adayı Mehmet Cevizci'nin Egem Tv'ye verdiği röportaj sırasında sarf ettiği cümleler gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Cevizci gündem olan o anlarda, "Bizler arkamızda devletimiz olmasa, Cumhurbaşkanımız olmasa hanımlarımız bile bize oy vermezler. Bunu çok büyük bir iddia olarak söylüyorum" dedi.
AK Partili belediye başkan adayı sözlerinin devamında ise, "Şunu da söylüyorum; eğer burada AK Parti kazanmazsa kim olursa olsun Banaz'a bir çivi bile çakamayacak" dedi.
İşte o anlar: 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda